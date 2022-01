Google ведет хитрую секретную кампанию давления на работников, чтобы не пустить их в профсоюзы

Google уличили в проведении крупномасштабной кампании по борьбе с профсоюзами и протестными настроениями Project Vivian. Это сверхсекретный проект, в существовании которого Google пока не призналась. Он включал слежку за сотрудниками, «зомбирование» через СМИ и увольнение «неугодных», а также ряд других мер.

Хитрый план Google

Интернет-гигант Google развернул масштабную борьбу с профсоюзными организациями. Как пишет Wired, корпорация даже запустила полноценную кампанию по препятствованию вступлению сотрудников в профсоюзы.

Инициатива получила название Project Vivian, но ее существование никогда не афишировалось. Wired сообщает, что она функционировала со второй половины 2018 г. и до середины 2020 г. Ее появление совпало с ростом недовольств среди работников Google.

По информации Wired, директор Google по трудовому законодательству Майкл Пфил (Michael Pfyl) охарактеризовал инициативу Vivian как кампанию, направленную на «более позитивное вовлечение сотрудников и убеждение их в том, что профсоюзы – полный отстой» (to engage employees more positively and convince them that unions suck).

О существовании Project Vivian стало известно лишь в январе 2022 г. после публикации постановления Национального совета по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB). Документ обязывает Google незамедлительно предоставить некие 180 внутренних документов, напрямую связанных с Project Vivian.

Проект Vivian идет вразрез со знаменитым принципом Google «Не будь злом»

NLRB подключился к расследованию дела о незаконном увольнении ряда сотрудников Google в 2019 г., в том числе Лоуренса Берланда (Laurence Berland) и Кэтрин Спирс (Kathryn Spiers). Они оба выступали против заключения Google контракта с компанией IRI Consultants, специализирующейся на борьбе с профсоюзными организациями. В итоге соглашение о сотрудничестве все же было подписано в конце ноября 2019 г., но Берланд и Спирс сопротивлялись до последнего и даже пытались организовать акцию протеста, чем и навлекли на себя гнев Google.

В тексте постановления Совета сказано, что Google по неизвестным причинам не спешит передавать эти документы адвокату, представляющему интересы Берланда, Спирс и других уволенных работников.

Комплексные меры Google

На момент публикации материала Google не раскрывала подробности о Project Vivian и в принципе не подтверждала факт существования этой кампании. Опровержений, впрочем, пока тоже не поступало.

Согласно имеющимся данным, под общим названием Project Vivian скрывается целый комплекс мер, и сотрудничество Google с компанией IRI – лишь одна из них. Сотрудники IRI, помимо прочего, ведут сбор информации о работниках своих клиентов, возможно или фактически связанных с профсоюзными организациями.

По информации NLRB, решение о сотрудничестве с IRI принимали вовсе не юристы интернет-гиганта. За этим стояло несколько сотрудников Google, большинство из которых никак не были связаны с юриспруденцией и правовыми вопросами. В их числе были директор по персоналу Кара Сильверстайн (Kara Silverstein) и Даниэль Браун (Danielle Brown), вице-президент Google по вовлечению сотрудников.

В судебных документах, касающихся Project Vivian, упоминается и попытка Google использовать в рамках данной кампании еще и средства массовой информации. Затея заключалась в донесении в ненавязчивой и незаметной форме до населения информации о мнении руководства Google относительно профсоюзных объединений.

С чем борется Google

Расследование NLRB имеет отношение к еще одному судебному иску о незаконном увольнении сотрудников Google. В декабре 2021 г. CNews писал, что Google стала фигурантом дела об принудительном увольнении трех своих бывших программистов – Ребекки Риверс (Rebecca Rivers), Софи Уолдман (Sophie Waldman) и Пола Дюка (Paul Duke). Официально их уволили за «явные и неоднократные нарушения» политики безопасности компании.

Все трое лишились работы в ноябре 2019 г. По их словам, они были уволены за соблюдение одного из главных принципов компании – «Не будь злом» (Don’t be evil). Они утверждают, что, следуя этим принципам, они отказывались работать над сомнительными проектами корпорации и призывали своих коллег к протестам против таких проектов. В качестве примера они привели работу на Погранично-таможенную службу США (Customs and Border Protection) при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа (Donald Trump).

По всей вероятности, Project Vivian стал ответом Google на многочисленные попытки своих работников организовать акции протеста. Корпорация и до 2018 г. «вершила судьбы» сотрудников, не желавших мириться с ее действиями и решениями.

Например, в июле 2017 г. Google развернула целую кампанию по увольнению Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker), занимавшей на тот момент должность программного менеджера. Уиттакер смогла организовать массовый протест против проекта Dragonfly, стартовавшего в 2017 г. и представлявшего собой особую версию поисковика Google для Китая, напичканную различными средствами для цензуры.

После акции руководство намекнуло Уиттакер на скорое «резкое изменение» ее положения компании. В тот же день ее коллега Клэр Степлтон (Claire Stapleton), участвовавшая в организации протестов, получила сообщение о грядущем понижении ее в должности.

За публичную демонстрацию недовольства проектом Dragonfly из Google был вынужден уйти глава службы международных отношений Росс ЛаЖенесс (Ross LaJeunesse). С его слов, он оставил свою должность потому, что руководство «попросило» его сделать это. Он уволился в мае 2019 г.

Затея не сработала

Попытки борьбы с протестами и недовольствами работников путем слежки за ними при при помощи специалистов IRI и за счет других жестких мер в итоге обернулись против Google. Корпорация столкнулась не только с судебными исками и вероятностью грандиозного скандала вокруг кампании Project Vivian.

Притеснения работников со стороны руководства Google в итоге привело к созданию гигантской профсоюзной организации Alpha Global. Она открыта для всех сотрудников холдинга Alphabet, в который входит Google, и функционирует с начала 2021 г.

В создании Alpha Global принимала участие профсоюзная организация Communications Workers of America. Точное количество участников профсоюза не установлено, но, по данным The Verge, он состоит из 13 отдельных подразделений в 10 странах мира, включая Великобританию, Германию, США и Швецию.

Alpha Global стал частью международной федерации профсоюзов UNI Global Union, представляющей интересы более 20 млн человек со всего мира – сотрудников различных компаний. На момент организации профсоюза Google отказалась признавать его.