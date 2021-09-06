Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе

Больше никаких пауз и простоев на работе. ИТ-компания разработала софт, который устанавливается на часы работников и наблюдает за каждым их шагом. В конце смены система передает данные на сервер с посекундным отчетом о полезных и бесполезных действиях сотрудников. Софт распознает работу, простои, использование сотрудниками телефона, а также отдых.

Присмотрят за каждым шагом

Компания SOLUT, входящая в группу компаний «Ланит», разработала ПО, которое распознает и анализирует действия сотрудников во время работы. Система устанавливается на умные часы Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2, которые сотрудники должны носить во время рабочей смены. Софт понимает по движениям рук сотрудников, чем они заняты в каждую секунду рабочего времени, рассказали CNews представители «Ланита».

Согласно заявлению разработчика, система повышает производительность и выработку каждого сотрудника, устраняя в его работе простои и паузы. Также система ранжирует работников по их производительности, контролирует качество выполнения критически важных техпроцессов и технику безопасности. В числе прочего, решение SOLUT помогает выявлять лучшие практики в работе сотрудников и масштабировать их, говорится в сообщении компании.

Решение уже протестировано крупным застройщиком и одним из представителей сетевого ритейла, который оснастил носимыми устройствами весь персонал нескольких из магазинов. Также решения SOLUT реализованы в металлургии, энергетике, машиностроении. По итогам выполненных проектов было зафиксировано повышение выработки персонала более чем на 20%. В компании уточнили, что выбрали устройства Samsung из-за открытой ОС, которая позволяет собирать сырые данные сенсоров, а также технических характеристик часов, которые удовлетворяют потребностям проектов. Однако «Ланит» не будет ограничиваться устройствами Samsung. Главное, чтобы устройство работало на открытой операционной системе, поясняют представители компании. Также решение можно купить и отдельно от часов. Его стоимость зависит от потребностей заказчика и от объема, пояснили CNews разработчики. «При продаже мы ориентируемся на окупаемость для заказчика не более одного года (может окупиться и за 4-6 месяцев)», — уточняют в компании.

За сотрудниками установят наблюдение

«На текущий момент все способы, которыми пробовали обмануть систему, успешно распознаются: от “повесить часы на собачку/вентилятор и пр.” до любимого “надеть 10 устройств на одного человека, как будто работают 10 человек”, — рассказал CNews Александр Белоусов гендиректор SOLUT. — Кроме того, система умеет распознавать, когда работник снял часы». При этом Белоусов отметил, что решение SOLUT подходит именно для работников физического труда. Чем больше аналитической, интеллектуальной составляющей в работе, тем меньше востребовано решение, уточнил он.

Как это работает

Сотрудник компании в течение рабочего дня носит на запястье часы Samsung Galaxy, которые собирают данные о его движениях. Устройство накапливает информацию о движениях рук человека, используя акселерометр и гироскоп, после чего данные передаются на сервер.

После окончания рабочей смены работники ставят свои устройства на зарядку (например, на складе), и приложение автоматически выгружает данные по Wi-Fi. Отчеты о деятельности работников доступны в web-интерфейсах SOLUT и также могут быть выгружены в управленческие системы заказчика. При этом часы не требуется подключать к смартфону сотрудника.

Софт с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей анализирует информацию о движениях рук работников и предоставляет данные о том, что конкретно они делали в течение рабочего дня. Система распознает виды деятельности, характерные для каждой конкретной специальности или рабочего задания. Затем она формирует отчеты, показывающие процент полезной работы или бесполезных действий (отдыха, простоев и пр.) за заданный период и восстанавливает полную картину рабочего дня конкретного сотрудника посекундно.

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Среди видов деятельности, которые распознает система — основная работа, простой, перемещения, установка панелей или работа с товаром. Софт также определяет элементарные действия, среди которых выкладывание раствора, работа гаечным ключом или выкладка товара на полку, работа электроинструментом, скрутка кабеля и использование смартфона.

Другие способы учета рабочей активности

В августе 2021 г. CNews писал о системе слежки Amazon за собственными сотрудниками. По данным портала Motherboard, компания планирует внедрить технологию отслеживания каждого движения и кликов мышки на компьютерах работников. Однако в Amazon обосновывают это исключительно стремлением обезопасить персональные данные своих клиентов от хакеров, которые могут получить к ним доступ через профиль сотрудников.

Однако не всегда слежка за сотрудниками законна. В декабре 2020 г. CNews писал о том, что корпорацию Google уличили в незаконной слежке за своими работниками, с последовавшими за ней увольнениями. По данным The Guardian, в 2019 г. Google тщательно следил за двумя своими сотрудниками — Лоуренсом Берландом (Laurence Berland) и Кэтрин Спирс (Kathryn Spiers), которые выступали против заключения Google контракта с компанией IRI Consultants, специализирующейся на борьбе с профсоюзными организациями. В итоге ИТ-гигант уволил обоих за нарушение политики безопасности, которые были выявлены во время слежки за ними. Однако впоследствии увольнения были признаны незаконными.

Подробнее о разработчике

SOLUT — это SaaS-проект в сегменте B2B компании «Ланит», говорится на сайте разработчика. Проект направлен на повышение производительности сотрудников в промышленном, добывающем сегменте, строительстве, ритейле, ЖКХ и других отраслях экономики. Интеллектуальная система SOLUT — это система мониторинга труда, распознающая любую рабочую активность человека по его движениям.

Согласно данным компании, пилотный проект SOLUT использовался для мониторинга физического труда в группе компаний ПИК, а также торговой сети «Пятерочка».