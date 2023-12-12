Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«СКБ Контур» повысит цифровую зрелость Владимирской области

Директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Касьянов заключил соглашение о сотрудничестве с министром цифрового развития Владимирской области Александром Белоусовым. Подписание состоялось в Суздале. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку и запуск инициатив в сфере информационных технологий, направленных на повышение уровня цифровой зрелости Владимирской области.

Также стороны договорились о реализации образовательных инновационных проектов в регионе, а также поддержке ранней профориентации и новых форматов научно-технического творчества детей и молодежи.

Кроме этого, «СКБ Контур» и министерство цифрового развития Владимирской области планируют проводить конференции, круглые столы, выставки и другие мероприятия для обмена опытом в области информационных систем и технологий.

Сергей Касьянов, директор макрорегионального центра «СКБ Контур»: «"СКБ Контур" приветствует активную работу Владимирской области по развитию цифровой экономики и привлечение молодежи в сферу ИТ. Наше сотрудничество будет способствовать развитию цифровизации Владимирской области, созданию новых технологических решений. А совместная работа в сфере образования и профориентации позволит усилить ИТ-сообщество в регионе.

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами
поддержка ит-отрасли

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

«Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще