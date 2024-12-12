Девелопер ГК ФСК внедрил в работу ИИ-платформу от red_mad_robot

ГК ФСК внедрила в свои процессы искусственный интеллект. Компания меняет внутренний порядок работы и «делегирует» ИИ коммуникацию с контрагентами. Также ФСК меняет процесс управления знаниями в компании: ИИ-агент будет агрегировать для отдела продаж информацию из разных источников обо всех ЖК застройщика в единую базу знаний. Предполагается, что цифровой ассистент позволит ФСК увеличить эффективность сотрудников и персональных менеджеров. Об этом CNews сообщили представители компании red_mad_robot.

Разработкой решения занималась технологическая компания red_mad_robot. Для застройщика была создана смарт-платформа, которая позволяет сотрудникам строить ассистивные системы, например, для составления ответов на FAQ. Кроме того, платформа оптимизирует работу с внутренними документами, чтобы ускорить поиск по корпоративным базам знаний. Основной ожидаемый эффект от внедрения — сокращение нагрузки на команду поддержки и коммерческий департамент на 30–40%.

Ключевой технологией смарт-платформы стал RAG-подход (Retrieval Augmented Generation, генерация с дополненной выборкой). Он позволяет использовать внутренние документы компании при генерации ответа для пользователя без дообучения модели. В решении также применяется многоступенчатый процесс фильтрации, очистки и приоритезации информации, что повышает точность ответов до 95–100%.

Система будет развернута в формате On-Premise — то есть в контуре ФСК, а не в облаке поставщика, что позволит обеспечить полную безопасность данных. В планах ФСК масштабировать ИИ-платформу и внедрить ее в бэк-офис, фронт-офис, строительство и другие подразделения.

«Внедрение генеративного ИИ во внутренние процессы за последний год стало must-have для бизнеса: LLM достигли высокого уровня точности для решения многих бизнес-задач. Проект удалось реализовать за один месяц, что значительно быстрее обычного темпа внедрения инноваций. Сегодня скорость — ключевой фактор успеха в условиях технологической гонки между компаниями», — сказал Илья Филиппов, руководитель ИИ-направления red_mad_robot.

«Одна из главных проблем использования и интеграции GenAI — галлюцинации моделей, не позволяющие раскрыть их полный потенциал. Поэтому мы внедрили защиту от ошибок и механизм обратной связи для оценки качества работы платформы. Так система будет самообучаться и улучшаться в процессе использования», — отметил Валерий Ковальский, CEO NDT by red_mad_robot.

«В девелопменте огромное количество баз знаний и документов — от проектной документации до юридических нюансов. Разобраться в этом потоке информации отнимает много ресурсов и, как следствие, замедляет бизнес-процессы. Мы решили эту проблему с помощью ИИ-платформы, которая в корне упрощает взаимодействие с информацией в компании на всех уровнях: для клиентов, сотрудников, партнеров. Система позволяет находить нужные ответы быстрее, чем когда-либо. Это особенно полезно в нашей сфере, где скорость и точность принятия решений имеют решающее значение», — сказал Семен Зуев, руководитель управления цифровизации ГК ФСК.