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Россияне разработали «бронированный» планшет, который почти невозможно сломать. Он не боится воды и работает на хитром российском Android

Mobile Inform Group создала промышленный планшет MIG T8X с развитой защитой от ударов и воды. Аккумулятор у него съемный, и если его вытащить, планшет продолжит работать. Программная часть устройства – российская «Ред ОС М» на базе AOSP с поддержкой Android-приложений.

Планшет с двумя аккумуляторами

Российская компания Mobile Inform Group сообщила CNews о начале продаж новейшего планшетного компьютера MIG T8X. Модель характеризуется в первую очередь очень развитой защитой от неблагоприятных для электроники внешних факторов – пыли, воды, ударов и падений. Также разработчики относят этот планшет к числу промышленных взрывозащищенных – в одной из доступных модификаций он пригоден для эксплуатации в местах с риском воспламенения газа или пыли. За счет ряда особенностей своей конструкции планшет MIG T8X не будет потенциальным источником возгорания.

К этим особенностям относятся, в частности, поликарбонатный корпус и токоограничительное устройство с троированием защиты, размещенное на батарее для предотвращения короткого замыкания.

Еще одна немаловажная особенность планшета – это возможность «горячей» замены батареи. На вопрос редакции CNews, как именно это реализовано, представители Mobile Inform Group сообщили, что внутри компьютера есть дополнительный аккумулятор, от которого работает электроника планшета на время замены основного элемента питания.

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Mobile Inform Group
MIG T8X

В настоящее время планшет доступен для заказа у компании Mobile Inform Group. В компании сообщили CNews, что целевая аудитория – корпоративные клиенты.

Для тех, кто в поле

По словам разработчиков, новый MIG T8X пригоден для автоматизации ряда задач мобильных сотрудников, то есть тех, чья работа связана с регулярными выездами и тех, кто по долгу службы вовсе не появляется в офисе. С помощью этого компьютера, можно, к примеру, вести координацию бригад скорой помощи, отслеживать состояние оборудования и проводить его техобслуживание и ремонт.

Также T8X подходит для контрольно-надзорной деятельности. Помимо этого, он пригодится для обеспечения промышленной безопасности и безопасности труда, метрологии и управления измерительными датчиками в составе интернета вещей.

T8X защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Также его можно использовать в мороз до -20 градусов Цельсия и в 60-градусную жару.

Российский Android

На MIG T8X установлена ОС, внешне очень напоминающая Android. Сходство это не случайно – планшет работает на базе российской «Ред ОС М» компании «Ред Софт», которая, в свою очередь, базируется на Android Open Source Project.

В системе по умолчанию отсутствуют сервисы Google, но есть поддержка Android-приложений, которые можно установить из любого источника, включая отечественный магазин RuStore.

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Mobile Inform Group
Полевых условий планшет не боится

Релиз «Ред ОС М» состоялся в октябре 2023 г. Платформа числится в реестре российского ПО Минцифры.

Доступные модификации

MIG T8X доступен для приобретения в двух конфигурациях, различающихся на фундаментальном уровне. Младшая, она же Standard, укомплектована 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ, а ее «сердцем» является 14-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 450 образца июня 2017 г. У него восемь ядер, пиковая тактовая частота которых – 1,8 ГГц.

Более мощная версия с индексом Pro имеет 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ. Здесь установлен процессор Snapdragon 632 – 14 нм, восемь ядер, 1,8 ГГц, релиз в июне 2018 г.

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Планшет доступен как в стандартном, так и во взрывозащищенном исполнении. С учетом прочного корпуса он весит 520 граммов при размерах 212х133х19 мм.

На вес компьютера влияет и батарея 7000 мАч, которой, по заверениям разработчиков, хватит «для полноценной восьми часовой рабочей смены». Экран планшета при диагонали 8 дюймов выдает изображение в разрешении 1280х800 пикселей. Пиковая яркость – 500 нит, есть усиленное стекло, а также поддержка касания в перчатках и умение работать под дождем.

Из интерфейсов в MIG T8X предусмотрены USB-C, USB-A, и micro-HDMI. В наличии ресиверы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo с поддержкой конкурентного приема не менее трех навигационных систем и погрешностью до 2 метров.

Также по умолчанию в планшете есть два SIM-слота и поддержка сотовых сетей GSM, 3G и LTE. Дополнительно он оснащен камерами – 5 МП спереди и 13 МП на тыльной панели. Список опций, устанавливаемых по заказу покупателя, включает 2D-сканер штрих-кодов, модуль высокоточного позиционирования RTK и UHF RFID-считыватель.

Геннадий Ефремов

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