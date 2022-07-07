Skymec вывела на российский рынок новые агродроны XAG V40, P40 и P100

Skymec будет поставлять в Россию агродроны XAG V40, P40 и P100. Особенностью сельскохозяйственных дронов XAG P40 и XAG V40 является возможность опрыскивания и картографирования территорий с помощью искусственного интеллекта. Автономное управление позволяет обрабатывать объект даже в самых труднодоступных местах.

Новинка XAG P40 имеет модуль RTK (Real Time Kinematic — методы получения координат сантиметровой точности при помощи извлечения поправок с базовой станции, которые принимает аппаратура пользователя во время съёмки). Ее разнонаправленная радиолокационная матрица помогает дрону избегать препятствий. Благодаря двойным распылителям и модернизированному перистальтическому насосу расход рабочей жидкости при опрыскивании достигает 10 л/мин. Роторные распылительные диски и двигатель обеспечивают равномерную и маневренную обработку растений. Эффективность опрыскивания — около 14,67 га/ч. Кроме того, для агронома важно удобство транспортировки. Модель XAG P40 имеет небольшие габариты и компактный фюзеляж. Отличительная черта новинки — батарея Smart SuperCharge B13960S. Комплект состоит из зарядной станции-генератора и нескольких электрических аккумуляторов, которые заряжаются за 11 минут.

В полете XAG P40 выполняет автономную аэрофотосъемку, сшивает изображения и анализирует их, создавая карты сельскохозяйственных территорий в формате HD, а также интеллектуальные карты предписаний для распознавания границ полей и выстраивает наиболее эффективный маршрут для дрона.

XAG P100 — «старший брат» модели XAG P40. Основное отличие P100 заключается во вдвое увеличенном баке для пестицидов, вмещающем до 40 л, а также модернизированном резервуаре до 60 литров для твёрдых частиц. Расширились возможности по скорости обработки земли, ширина захвата стала до 10 метров. Вырос максимальный расход жидкости до 12 литров в минуту, что положительно сказывается на обработке. За счет мощных двигателей и большей массе XAG P100 лучше сопротивляется боковому ветру и использует эффект турбулентности винтов, которые потоком воздуха направляют все капли рабочего раствора прямо на культуру.

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Конструкция XAG V40 с двумя распылителями и системой RevoSpray обеспечивает равномерное и экономичное опрыскивание пестицидов. Одна кнопка RealTerraTM обеспечивает быстрое интеллектуальное картирование, а радары позволяют обнаружить и обойти препятствия.

«Агродроны XAG P40 и XAG V40 компании XAG являются новой вехой в развитии сельскохозяйственных беспилотных систем. Усовершенствованный функционал гарантирует увеличение эффективности работы БВС в самых непростых условиях. Это огромный скачок в направлении точного земледелия», — отметил Антон Ларсен, директор промышленных решений Skymec.