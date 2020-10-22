Oppo представила высокоточный алгоритм определения местоположения смартфона

Oppo представила высокоточный алгоритм RTK, который позволяет навигационным системам смартфонов определять координаты пользователя с точностью до одного метра.

«В эпоху 5G разные приложения требуют от навигационных систем более точных данных о местоположении пользователей — причем как в помещении, так и на открытом пространстве, — сказал вице-президент и руководитель научно-исследовательского института Oppo Левин Лю. — Отвечая на растущие запросы рынка, Oppo разработала высокоточную технологию RTK для смартфонов, которая откроет новые преимущества широкому кругу пользователей».

Чтобы улучшить качество навигации в мобильных устройствах, Oppo внедрила в смартфоны технологию RTK в дополнение к существующим алгоритмам навигации. Она основана на измерении несущей частоты. Специальный алгоритм в реальном времени обрабатывает данные, полученные от измерительных станций, обеспечивая существенное повышение точности. Ранее данная технология чаще всего применялась в промышленности. Она требовала большого и сложного оборудования и была непригодна для мобильных устройств. Oppo разработала алгоритм, который использует информацию от существующих датчиков смартфонов, включая акселерометры и гироскопы, для повышения точности показателей и уменьшения влияния помех сигнала.

В настоящее время Oppo работает над совершенствованием технологии и готовит ее к коммерческому использованию. Появление инновации на рынке ожидается уже в 2021 г.