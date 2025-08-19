Разделы

«Агросила» запустила частную RTK-сеть для точного земледелия

Холдинг «Агросила» запустил проект по созданию собственной сети высокоточного позиционирования на базе RTK-технологий. Установка 17 базовых станций и двух ретрансляторов обеспечила покрытие 330 000 гектаров пашни с точностью до 2 см — это частная сельскохозяйственная RTK-система, позволившая полностью отказаться от зарубежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители АО «Агросила».

В рамках проекта выполнена модернизация штатных систем параллельного вождения для перехода с использования платных поправок спутниковых сигналов на использование собственной сети RTK. Ранее высокоточный сигнал преимущественно использовался для посева сахарной свеклы и кукурузы, новая технология делает высокоточный сигнал доступным для всех типов агроопераций.

Практическая польза от внедрения технологии RTK – повышение урожайности на 5-7%, экономия ГСМ, СЗР и удобрений. Благодаря четко определенным маршрутам движения техники внутри поля снижаются лишние маневры и перекрытия, что уменьшает расход топлива и семян. Оптимизация движения позволяет сократить время выполнения агротехнических операций и повысить производительность труда. Среди преимуществ также повторяемость траекторий движения «год за годом» – когда техника следует тем же путем при посеве, обработке и уборке, предотвращая повреждение культур, сохраняя структуру почвы и повышая эффективность севооборота. Применение «технологической колеи» позволяет ограничить движение техники по заранее определенным траекториям, что минимизирует уплотнения почвы, улучшает ее водопроницаемость и аэрацию, способствует лучшему развитию корневой системы растений.

Система поправок на базе RTK позволяет упорядочить процесс работы с четко определенными маршрутами движения техники, снижает вероятность ошибок и аварийных ситуаций, облегчает планирование рабочих процессов и контроль за выполнением агротехнических мероприятий. В планах расширение парка техники, использующей сигнал RTK для точной навигации, например, установка оборудования на зерноуборочные комбайны.

