МТС обеспечит автономный транспорт «Яндекса» сервисом точного позиционирования

ПАО «МТС», цифровая экосистема, создаст в 2026 г. для «Яндекса» инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления автономным транспортом на трех федеральных автотрассах М4 «Дон», М-11 «Нева» и М12 «Восток» общей протяженностью 4 тыс. км, во всех российских городах миллионниках и 20 ключевых логистических центрах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект также предусматривает полное покрытие этих территорий скоростной мобильной связью LTE, а в будущем – 5G. МТС уже запустила первую очередь системы позиционирования на трассе М-11 и в ряде локаций.

МТС использует в решении технологию GNSS RTK (Global Navigation Satellite System, Real Time Kinematic). Высокоточное позиционирование транспортного средства обеспечивается по каналу мобильного интернета в режиме «кинематики реального времени», когда координаты, получаемые с навигационных спутников (Глонасс, GPS, Galileo, Beidou) с точностью 5-15 м, корректируются и уточняются до 2-5 см с помощью дополнительной наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций.

Референсная станция с радиусом действия 35 км устанавливается на инфраструктуре оператора связи и представляет собой приёмник с фазированной антенной для приема сигналов со спутников GNSS.

undefined

«Сегодня две ведущие цифровые компании России сделали важный шаг в развитии технологий будущего. Яндекс запустил амбициозные проекты автоматизированных транспортных средств, а МТС – современную инфраструктуру для их управления. Всего за четыре месяца МТС развернула первую очередь системы высокоточного позиционирования RTK, а в следующем году покроет этим сервисом 4000 км трех федеральных автомагистралей, все города-миллионники и 20 логистических хабов. При этом МТС как телеком-оператор предоставит комплексное решение – будет формировать точные геодезические поправки и обеспечивать мобильную передачу данных. Наша задача – предоставить надежную инфраструктурную основу для точного и безопасного передвижения всех типов автономного транспорта Яндекса», — сказал вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

«Создание надежной цифровой инфраструктуры — важный шаг к будущему, в котором автономные технологии смогут предсказуемо работать в любой точке страны. МТС создает основу для такого будущего, а мы в Яндексе развиваем технологии, которые делают этот транспорт умным и самостоятельным. Вместе мы приближаем момент, когда автономные автомобили станут привычной частью жизни», — сказал руководитель управления автономными автомобилями и грузовиками «Яндекса» Арслан Урташев.

