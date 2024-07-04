Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia реализовала проект по внедрению облачной платформы ITSM 365 в ООО «ЭвоКом» (ранее Essity). Новое решение позволило компании обеспечить импортозамещение иностранной ITSM-системы, сохраняя высокое качество сервиса при обработке заявок клиентов без необходимости обращения к зарубежным ресурсам, а также уменьшить среднее время решения инцидентов. Кроме того, в рамках внедрения новой платформы была проведена миграция оргструктуры, сервисного каталога и базы данных управления конфигурациями.

«ЭвоКом» – производитель товаров для гигиены и здоровья. Продукция компании представлена брендами Zewa, Libresse, ТЕНА, Tork. В 2022 г. «ЭвоКом» потребовалось перейти на российские ИТ-сервисы и запустить новую Service Desk-систему. Консультационную и техническую поддержку на этапе выбора, миграции и развертывания импортонезависимой платформы оказала компания Konica Minolta.

После изучения и обсуждения представленных на рынке продуктов и вариантов их внедрения, было принято решение внедрить облачную платформу ITSM 365 в формате SaaS-модели российской компании Naumen.

Выбор ITSM 365 был сделан с учетом возможностей гибкой настройки системы и витрины услуг, конфигурирования и внесения изменений в решение непосредственно в поставке «из коробки». Также ключевым фактором в пользу ITSM 365 стала предложенная вендором модель с приемлемой стоимостью лицензирования и отсутствием дополнительных затрат на поддержку.

На первом этапе проекта специалисты Konica Minolta и «ЭвоКом» провели миграцию данных через импорт таблиц конфигураций – другие интеграции были недоступны из-за отключения доступа к прежней системе. Были сформированы и загружены данные на команды поддержки с ролевыми моделями, выданы необходимые права доступа. Далее настроен каталог услуг и соответствующий SLA. На втором этапе команды настроили и запустили базу данных управления конфигурациями (CMDB). Активная фаза внедрения платформы продлилась два месяца и завершилась тестированием, и успешным вводом системы в промышленную эксплуатацию.

В дальнейшем «ЭвоКом» планирует расширить функциональность Service Desk системы на базе ITSM 365, в том числе, наполнить базу знаний и реализовать процессы управления проблемами и изменениями.

«Нам пришлось решать нетривиальные задачи, связанные с изменениями применяемой методологии управления проектами в рамках действующего договора поддержки при переходе от одного решения к другому. Благодаря гибким управленческим подходам Konica Minolta и качественному консалтингу мы смогли быстро провести все необходимые изменения и существенно сократить переходный этап внедрения. Наши сотрудники сразу погрузились в практическую работу и полноценно участвовали в тестировании бизнес-процессов нашей компании. Мы получили решение для расширенного и гибкого управления запросами пользователей, качественную витрину услуг, с интуитивно-понятным интерфейсом в визуально знакомой иерархической форме», – отметила Анна Морозова, руководитель первой линии поддержки пользователей «ЭвоКом».

«Мы осознаем сложности, с которыми сталкиваются наши партнеры при необходимости миграции с зарубежных платформ, и готовы оказать им квалифицированную поддержку в выборе и внедрении альтернативных решений. Проект для ″ЭвоКом″ получилось сделать экономически выгодным с точки зрения финансовых и человеческих ресурсов, которые были в нем задействованы. Привлечение всех внутренних служб позволило максимально ускорить внедрение всех необходимых инструментов. Благодаря новой платформе компания смогла оптимизировать сервисную поддержку клиентов, и поддерживать ее скорость и качество на высоком уровне», – сказал Дмитрий Егоров, менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Konica Minolta.