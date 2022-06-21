«Мультикарта» получила статус TPP сервиса «СБПэй»

«Мультикарта» стала TPP (Third Party Processor) Системы быстрых платежей Банка России, что позволит компании подключать банки к сервису «СБПэй». Задача TPP – процессора третьей стороны – обеспечение информационного и технологического взаимодействия банков с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая является Операционным платежным и клиринговым центром СБП.

Банки, подключенные к сервису, смогут предложить своим клиентам использовать мобильное приложение «СБПэй». Оно предназначено для безналичной оплаты товаров и услуг в розничных или интернет-магазинах c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты: QR-код, платежная ссылка, кнопка «оплатить» на сайте и т.д. Особенно интересна функция оплаты по QR-коду, которая позволяет осуществлять моментальные платежи с помощью смартфонов, не оборудованных специальным чипом NFC для бесконтактной оплаты.

Кроме того, «СБПэй» – официальный отечественный платежный сервис, разработанный Банком России. Его функционал значительно шире обычных pay-сервисов, которые не поддерживают оплату по QR-кодам и используют данные привязанных банковских карт. В то время как все платежи в «СБПэй» выполняются прямо с банковского счета пользователя приложения. Комфорт и безопасность Системы быстрых платежей ожидаемо привлекает все больше предприятий и кредитных организаций, создавая устойчивую платежную инфраструктуру с широкой географией.

«Участие в таком масштабном и весомом для страны проекте имеет для “Мультикарты” особое значение. Важность Системы быстрых платежей и ее мобильного приложения в современных реалиях сложно переоценить – это один из драйверных продуктов ЦБ и Национальной системы платежных карт, гарантирующий пользователям безопасность, низкие комиссии, максимальное удобство и скорость операций. За счет участия в нем всех банков страны “СБПэй” станет широко доступен для россиян. Поэтому закономерно, что ЦБ обязал все кредитные организации до 1 июля обеспечить клиентам возможность пользоваться мобильным приложением “СБПэй”. И мы планируем не только оказывать банкам технологическую поддержку при подключении к сервису, но и планомерно расширять сотрудничество с СБП по другим направлениям», – отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

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«Мультикарта» – российская процессинговая компания, входит в группу «Т1». С 1994 г. оказывает банкам услуги по процессингу платежных карт, управлению сетями банкоматов и платежных терминалов, а также обеспечивает сервисное обслуживание эквайрингового оборудования. Мультикарта сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными банками, обслуживает порядка 100 млн карт и сеть из 415 тыс. POS-терминальных устройств. Ежедневно обрабатывает в среднем 30 млн транзакций – это более 6 млрд транзакций в год. Под управлением компании сегодня находятся свыше 25 тыс. банкоматов в разных регионах России и странах СНГ.