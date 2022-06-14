«Мультикарта» получила статус ИТ-компании

«Мультикарта» (входит в группу «Т1») объявила о включении в реестр организаций в сфере ИТ, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Это позволит компании и ее сотрудникам претендовать на меры господдержки, в том числе отсрочку от службы в армии, упрощение трудоустройства иностранных специалистов и т.д.

Государственную аккредитацию вправе получить российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, а именно разработку программного обеспечения и/или выполнение работ по адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению ПО. Инициатива призвана сохранить ценные кадровые ресурсы и поддержать развитие ИТ-отрасли в России в целом.

«Мы работаем во всех направлениях, которые так или иначе связаны с внедрением или сервисным обслуживанием ИТ-решений и процессинговых операций, поэтому вхождение «Мультикарты» в список ИТ-компаний Минцифры было закономерным. Ускорение развития сферы информационных технологий в России сейчас особенно актуально, и активная государственная поддержка тому подтверждение. Цифровизация бизнеса значительно повышает его эффективность – это касается как небольших компаний, так и огромных госкорпораций. Так, прогресс ИТ существенно влияет на рост экономики, и мы планируем расширить свое участие в нем в этом году», – отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.