Разделы

Бизнес
|

«Мультикарта» получила статус ИТ-компании

«Мультикарта» (входит в группу «Т1») объявила о включении в реестр организаций в сфере ИТ, аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Это позволит компании и ее сотрудникам претендовать на меры господдержки, в том числе отсрочку от службы в армии, упрощение трудоустройства иностранных специалистов и т.д.

Государственную аккредитацию вправе получить российские организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, а именно разработку программного обеспечения и/или выполнение работ по адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению ПО. Инициатива призвана сохранить ценные кадровые ресурсы и поддержать развитие ИТ-отрасли в России в целом.

«Мы работаем во всех направлениях, которые так или иначе связаны с внедрением или сервисным обслуживанием ИТ-решений и процессинговых операций, поэтому вхождение «Мультикарты» в список ИТ-компаний Минцифры было закономерным. Ускорение развития сферы информационных технологий в России сейчас особенно актуально, и активная государственная поддержка тому подтверждение. Цифровизация бизнеса значительно повышает его эффективность – это касается как небольших компаний, так и огромных госкорпораций. Так, прогресс ИТ существенно влияет на рост экономики, и мы планируем расширить свое участие в нем в этом году», – отметил генеральный директор «Мультикарты» Дмитрий Подольский.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов

VK покупает «Авито»

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

Cisco окончательно уходит из России. Но перед этим ей нужно вывезти из страны гору «железа»

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения

Обзор ноутбука MSI Modern 15 A11S

Показать еще

Наука

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой

На Марсе есть полярные сияния, но нет магнитного поля — как такое возможно?
Показать еще