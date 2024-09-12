Сбербанк планирует полностью импортозаместить зарубежные СУБД в значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года

Сбербанк в рамках импортозамещения к концу 2024 г. планирует полностью завершить перевод своих автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры с иностранных СУБД на собственное решение Platform V Pangolin. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Реляционная СУБД Platform V Pangolin входит в состав цифровой облачной платформы Platform V от «СберТеха». Решение обеспечивает высокую производительность автоматизированных систем Сбербанка. Продукт основан на базе PostgreSQL — одной из самых популярных СУБД. Platform V Pangolin содержит ряд важных доработок в сфере производительности, быстродействия, безопасности, доступности и надежности, что позволяет использовать решение в масштабах корпораций. С 2020 г. Platform V Pangolin является целевой СУБД в Сбербанке.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Продукты нашей платформы уже успешно заместили в «Сбере» многие решения западных вендоров, которые не только не уступают по функциональности, но и по ряду параметров превосходят их. Так, СУБД Platform V Pangolin полностью отвечает повышенным требованиям «Сбера» к производительности и безопасности. Решение гарантирует надежное хранение и быструю обработку больших объемов данных в высоконагруженных системах компании».

Platform V Pangolin входит в Реестр российского ПО и полностью подходит для задач импортозамещения. С 2021 г. продукт доступен для внешнего рынка и используется в крупных российских компаниях. Сегодня больше 80 тыс. инсталляций Platform V Pangolin эксплуатируются в составе сервисов и приложений разного уровня масштаба и критичности.