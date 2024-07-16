«Сбер» полностью перешел на шлюз безопасности «СберТеха»

«Сбер» полностью перешел на использование в шлюзах безопасности отечественного продукта Platform V SOWA от «СберТеха». На сегодняшний день команда «Сбера» обеспечила решением более 300 автоматизированных систем «Сбера» и более 500 проектов компании. Всего развернуто свыше 12 тыс. инсталляций Platform V SOWA.

Platform V SOWA проверяет запросы клиентов от мобильного или веб-приложения банка на наличие вредоносного контента, контролирует форматы передаваемых сообщений, балансирует и маршрутизирует трафик, а также преобразовывает транспортные протоколы. Тем самым обеспечивает высокий уровень безопасности, надежности, гибкости и масштабируемости.

Важным преимуществом решения является наличие собственного движка безопасности. Он позволяет гибко настраивать цепочки действий для фильтрации кибератак. Кроме того, решение дает командам возможность легко масштабировать свои сервисы под различные бизнес-задачи и быстрее выводить продукты в промышленную эксплуатацию.

Продукт зарегистрирован в реестре российского ПО и соответствует корпоративным требованиям в области безопасности, производительности и надежности.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «Platform V SOWA позволяет отказаться от дорогого оборудования в пользу более доступных решений. Это достигается за счет переноса ключевых функций ИТ-ландшафта с аппаратного слоя на программный. Переход на собственное решение позволил не только повысить надежность, но и оказал экономический эффект: совокупная стоимость владения в некоторых системах оказалась до 28 раз ниже, чем у зарубежных программно-аппаратных комплексов».