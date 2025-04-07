Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Сбербанк полностью заменил IBM-решения для управления учетными записями и доступом в информационных системах банка на собственные

Сбербанк перешел с IBM Security Identity Manager (ISIM) и IBM Security Access Manager (ISAM) на отечественные решения Platform V IDM и Platform V IAM SE от «СберТеха», разработчика ПО. Инструменты предназначены для обеспечения полного жизненного цикла учетных записей, поддержки управления пользователями и их полномочиями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новые решения упростили доступ сотрудников в системы банка и повысили безопасность. Теперь войти можно по многофакторной и беспарольной аутентификации, есть и другие способы входа. Доступен единый вход (single sign-on) в разные системы банка. В зависимости от важности данных и уровня риска применяется соответствующая степень защиты. Централизованное управление учетными записями сотрудников ускорило кадровые процессы. Внедрение решений также позволило подключать новые сервисы с оптимальным использованием ресурсов, не создавая дополнительной нагрузки на ИТ-подразделения. Системы можно интегрировать с IDM в фоновом режиме, без перерывов в работе. Более того, переход на Platform V позволяет внедрять биометрию.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Переход на новые решения в такой крупной компании, как Сбер, потребовал тщательного планирования и координации действий между сотнями подразделений. В процессе мы заменили много legacy-решений, обеспечивая непрерывность работы всех сервисов, и поддержали новые, повышенные требования кибербезопасности, законодательства и процессов банка. С IAM интегрировано более 900 систем банка, с IDM — более 400. Создано 15 млн управляемых учетных записей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Hyundai купит десятки тысячи роботов Boston Dynamics

«Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя

«Яндекс» запустил «убийцу» ChatGPT и Deepseek

Microsoft: В 2030 году искусственный интеллект вместо программистов будет писать 95% кода

Европа создает альянс цифровой разведки и цифровой полиции

Россиянин занял шестое место в мировых соревнованиях по разгону платформ на процессорах Intel

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153