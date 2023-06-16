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«Ростелеком» и «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации отраслей экономики и регионов России

«Ростелеком» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Документ подписали генеральный директор «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Компании намерены совместно создавать и развивать цифровые сервисы с использованием государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» при реализации проектов «Цифровой город» и «Цифровой регион» для повышения безопасности и комфорта граждан, эффективности управления городскими и региональными хозяйствами.

Совместными усилиями компании смогут создавать продукты, обеспечивающие импортонезависимость проектов на уровне городов и государства в целом.

«Решения, созданные на основе российских технологий на базе “ЭРА-ГЛОНАСС” и нашей сети связи с максимальным радиопокрытием на территории России, повышают безопасность транспортного комплекса России. Их интеграция с программами “Цифровой город” и “Цифровой регион” открывает новые возможности для повышения эффективности управления хозяйством на уровне регионов, а также для создания новых сервисов для миллионов россиян. Отдельные перспективные направления нашего сотрудничества — продукты в сфере связи и телекома», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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Цифровизация

«Умные решения помогают государству, компаниям и гражданам нашей страны экономить бюджет, ресурсы и обеспечивают комфортную и безопасную жизнь. У “Ростелекома” есть большой опыт в сфере цифровизации городов и регионов, органов власти, предприятий из разных сфер экономики. Вместе с АО “ГЛОНАСС” мы объединим усилия в области телекоммуникационных и ИТ-решений. Мы также планируем задействовать национальную мобильную экосистему “Аврора”, включая саму операционную систему и платформу управления устройствами “Аврора Центр”, — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

В рамках подписанного на ПМЭФ-2023 соглашения «Ростелеком» и «ГЛОНАСС» планируют проводить пилотные проекты в области информационных, навигационных, телекоммуникационных технологий и защиты информации.

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