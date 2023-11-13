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«Avroid платформа» внесена в реестр отечественного ПО

«Avroid платформа», разработанная компанией Avroid, включена в Единый реестр отечественного ПО Минцифры России. Реестровый номер записи №19726 от 01.11.2023.

Программная среда «Avroid платформа» предназначена для защищенного запуска Android-приложений на устройствах с операционной системой «Аврора». Технология контейнеризации позволяет безопасно интегрировать Android-окружения и Android-приложения в ОС «Аврора», благодаря чему можно безопасно запускать любые программы, сохраняя при этом их полную функциональность. Об этом CNews сообщили представители Fplus.

«Avroid платформа» повышает удобство использования мобильных устройств на «Авроре», расширяя их функциональность за счет доступности неограниченного количества приложений и программ.

«При разработке «Avroid платформы» мы опирались на собственную экспертизу, а также на понимание реальных потребностей пользователей мобильных устройств на российской ОС, которым не доставало многих привычных функций в смартфоне для его ежедневного использования. Мы делали акцент на защищенности контейнера, чтобы при обнаружении угрозы безопасности, ее можно было легко изолировать с устройства. Включение «Avroid платформы» в реестр Минцифры позволит сделать переход коммерческих и государственных организаций на отечественные технологии более простым и комфортным», — сказал генеральный директор компании Avroid Эдуард Батанов.

Это уже второй программный продукт компании Avroid, включенный в реестр отечественного ПО. В сентябре 2023 г. в него был внесен мобильный клиент мессенджера Telegram для ОС «Аврора» Tavro.

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Avroid — российский разработчик программных продуктов. Входит в ИТ-холдинг Fplus, объединяющий производителя программно-аппаратных решений для корпоративного и госсектора Fplus, логистического оператора «Fplus логистика», производителей потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus, розничную сеть магазинов устройств для умного дома «Всесмарт» и ряд других компаний.

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