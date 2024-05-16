Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра»

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а также встречаться в виртуальных переговорных комнатах, организовывать совместную работу и обмениваться файлами.

«Группа Астра» строит свою ИТ-инфраструктуру на российских технологиях, поэтому выбирает решения стратегических партнеров. При поиске новой платформы корпоративных коммуникаций компания фокусировалась на комплексности решения: важно было найти систему с более широким функционалом, качественной связью при слабом или неустойчивом сигнале и возможностью подключаться с любых устройств. Ранее заказчик использовал Zoom, пока зарубежный вендор не покинул российский рынок, ограничив доступ к лицензиям и обновлениям.

Облачное ПО позволяет экономить время и не требует дополнительной инфраструктуры. Более того, при покупке лицензии Dion предоставляется бесплатная поддержка и помощь на всех этапах работы. Все это также стало плюсом при выборе заказчиком данного решения.

Сейчас сотрудники «Группы Астра» опционально используют возможности Dion. Наибольшей популярностью пользуется Dion.Rooms — система бронирования и управления встречами в переговорных комнатах. Она позволяет полноценно управлять встречей, в пару кликов добавлять новых участников и запускать демонстрацию экрана с любых устройств. При этом отказ от аппаратной инфраструктуры в пользу программных возможностей приводит к существенной экономии на оборудовании: в среднем 7-10 млн руб. на комнату. В ближайшее время все 2,5 тыс. сотрудников «Группы Астра» будут использовать Dion. Проект перехода — закономерное продолжение сотрудничества с разработчиком платформы: ранее компания добавила продукт в собственный репозиторий ПО для образовательных организаций.

«При совершенствовании Dion мы старались создать современную многофункциональную платформу для корпоративных коммуникаций. Сегодня решение уже позволяет безопасно проводить совместные звонки и видеоконференции, обмениваться файлами и встречаться в переговорных. В будущем мы планируем и дальше развивать продукт, работая над комфортом использования и добавляя новые функциональные возможности», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота» (холдинг «Т1»).

«Отечественные программные решения сейчас выходят на новый уровень: становятся более технологичными и комплексными. Мы в «Группе Астра» с 2018 г. занимаемся разработкой экосистемы продуктов инфраструктурного программного обеспечения и понимаем, насколько важно развивать технологическую кооперацию, чтобы эта экосистема была полноценной. Более того, подобные проекты по внедрению партнерских решений в инфраструктуры ИТ-компаний, способствуют эволюции не только бизнеса, но и самих продуктов, а также позволяют определять решения для технологического стека. Это не первый шаг в рамках нашего стратегического сотрудничества, но, уверен, далеко не последний», — отметил Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».