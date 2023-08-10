Разработчик ПО «Нота» запустил новый корпоративный мессенджер «Dion.чаты»

Компания-разработчик отечественного ПО «Нота» представила корпоративный мессенджер «Dion.чаты». Решение позволит российскому бизнесу обезопасить внутренние коммуникации и наладить быстрый обмен информацией между различными командами и компаниями единой группы. Обновленное приложение Dion появится в онлайн-магазинах App Store и Google Play в августе 2023 г.

С помощью «Dion.чаты» сотрудники малого, среднего и крупного бизнеса смогут настраивать корпоративную адресную книгу, обмениваться личными и групповыми сообщениями с возможностью редактирования, удаления и пересылки. В ближайшем будущем функциональность решения дополнится обменом файлами, поиском по чатам, тредами, каналами, реакциями и другими функциями, доступными в популярных мессенджерах. Кроме того, после заключения соглашения общаться друг с другом смогут и пользователи из различных компаний.

Особое внимание разработчики продукта уделили вопросам безопасности и шифрования данных на каждом этапе. Так, для хранения и передачи информации используется криптографически стойкий алгоритм Диффи-Хеллмана — признанный во всем мире метод безопасного обмена криптографическими ключами, основанный на трудности вычислений дискретных алгоритмов.

«Наряду с корпоративной почтой, в рабочей коммуникации все чаще используются сервисы мгновенного обмена сообщениями из-за их удобства и гибкости. Именно поэтому мы встроили защищенный мессенджер в единое пространство для корпоративного общения Dion. Решение будет интересно не только крупным территориально распределенным холдингам, но и малому и среднему бизнесу как безопасная альтернатива бесплатным B2C-сервисам», — отметила Анна Кузякина, коммерческий директор Dion.