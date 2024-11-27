ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION

Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Ранее ГК «Миррико» использовали функции Microsoft Teams, однако после ухода Microsoft с российского рынка и отсутствия возможности обновления бизнес задумался о переходе. При выборе отечественного ВКС-решения команда ориентировалась на широкую функциональность, а также на наличие облачной инсталляции для быстрой замены и минимизации затрат. Помимо этого, компании была важна стабильность соединения и возможность объединить средства бизнес-коммуникации в одном окне.

Сейчас сотрудникам ГК «Миррико» доступны все возможности DION: от чатов и видеоконференций до звонков и видеохостинга. Важная для компании особенность — наличие интеграции ВКС-решения с календарем. Благодаря этому сотрудники видят свое рабочее расписание прямо в DION, получают оповещения о ближайших встречах и могут подключиться к ним в один клик. Кроме того, интеграция с каталогом Active Directory позволяет автоматически создавать и удалять учетные записи пользователей, а встроенная технология единого входа (SSO, Single Sign-On) дает пользователям доступ ĸ платформе по корпоративному логину и паролю, что значительно экономит время на авторизацию.

«Переход ГК «Миррико» на DION произошел за считаные недели — после тестового периода мы расширили количество пользователей и настроили интеграции с внутренними системами, обеспечив компании бесшовное подключение к платформе. Мы планируем расширять функциональность DION, чтобы удовлетворить растущие требования бизнеса: внедрим инструменты для совместной работы над документами и интерактивные онлайн-доски DION.Whiteboard», — сказала Анна Кузякина, заместитель коммерческого директора по развитию продуктового бизнеса НОТА (холдинг Т1).

«DION позволил нам не только закрыть потребность в надежном и функциональном ВКС-решении с понятным интерфейсом, но и обеспечить необходимый уровень поддержки и развития с учетом индивидуальных особенностей. Мы используем ВКС-решение как для корпоративной коммуникации, так и для взаимодействия с заказчиками и партнерами. С DION мы уверены в стабильности соединения и простоте подключения благодаря возможности гостевого входа для внешних пользователей и доступности сервиса с любых устройств», — сказал Рамис Гилязетдинов, заместитель директора Департамента информационных технологий и цифровизации ГК «Миррико».​​​​​​​