Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews

Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Рейтинг был сформирован на базе открытых данных по четырем ключевым параметрам: функционалу, гибкости, масштабу и стоимости решения. В общей сложности в него вошли 14 отечественных платформ, каждая из которых была проанализирована по 30+ критериям.

Market.CNews — один из ключевых авторов отраслевых рейтингов и учредитель премий ИТ-рынка. Команда маркетплейса впервые представила рейтинг российских ВКС-решений, суммарно проанализировав более 420 показателей, в том числе возможность демонстрации экрана, хранения видеозаписей и наличия архива, кроссплатформенность, количество пользователей. Рейтинг систем составлен на основе суммарного балла за каждый параметр.

Ключевыми преимуществами Dion были названы наличие собственной UGC-платформы, продолжительность тестового периода сроком в 90 дней, а также включение решения в реестр отечественного ПО, которое позволяет использовать Dion госсектору и компаниям с госучастием.

«Российский рынок ВКС существенно вырос с начала года как с точки зрения качества продуктов, так и объема их продаж, и он продолжает набирать обороты ввиду высокого спроса. Появление рейтинга значительно упрощает для бизнеса поиск российского аналога для замены зарубежных ВКС-платформ. Мы рады, что за достаточно короткий период получилось сделать Dion одним из наиболее ярких, функциональных и востребованных отечественных продуктов, который продолжает стремительно развиваться», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота».

Ранее разработчики платформы представили корпоративный мессенджер «Dion.чаты», обеспечивающий безопасные внутренние коммуникации и файлообмен. В сентябре команда также анонсировала систему бронирования и управления встречами, позволяющую бизнесу снизить капитальные затраты за счет перехода от аппаратной инфраструктуры, оборудования для конференц-залов средней стоимостью 7-10 млн руб., к программному продукту Dion.Rooms.

Решение регулярно становится победителем отраслевых премий в области импортозамещения. В 2023 г. команда получила премию CNews.