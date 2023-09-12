Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты

Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управления встречами Dion.Rooms позволит снизить капитальные затраты компаний за счет отказа от аппаратной инфраструктуры — оборудования для конференц-залов средней стоимостью 7-10 млн руб.

Программный комплекс Dion.Rooms представляет собой внешний и внутренний модули, подключаемые к ПК. Внешний модуль — планшет — устанавливается за пределами переговорной комнаты и отражает ее статус занятости и свободные слоты. Внутренний модуль также развертывается на планшете и позволяет полноценно управлять переговорной комнатой, добавлять участников, демонстрировать контент с ноутбука или телефона.

Традиционно видеопереговоры в конференц-залах организовывались двумя способами. Первый — базовый — заключается в использовании ноутбука одного из участников беседы в качестве основного переговорного устройства. Этот способ связи не является корпоративным и не подходит большим командам из-за невысокой функциональности. Средний, крупный бизнес и корпоративный сегменты используют для конференцсвязи специализированный программный или аппаратный терминал, который управляет в переговорной комнате экраном, проектором и микрофонами. Однако после ухода разработчиков подобного оборудования способ стал менее надежным из-за отсутствия технической поддержки и комплектующих в случае поломки.

Dion.Rooms обеспечивает бизнес виртуальными переговорными комнатами без необходимости закупки аппаратной инфраструктуры.

«Основные ценности виртуальных переговорных заключаются в удобстве использования и крайне низкой стоимости. Если для покупки специализированного оборудования потребуются миллионы, то для виртуального аналога компаниям необходимо потратить буквально на порядок ниже. В России подобные решения представлены крайне ограничено, хотя, по нашим оценкам, в ближайшие несколько лет рынок может кратно вырасти за счет возрастающего интереса к решениям», — сказала Анна Кузякина, коммерческий директор Dion.