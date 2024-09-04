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В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник

Компания-разработчик российского ПО «Нота» (холдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автоматически расшифровывает диалоги в текст, а также генерирует саммари конференций — краткие конспекты онлайн-встреч. В десктоп-версию платформы также добавили удобный поиск по текстам расшифровок.

Помимо ИИ-ассистента, в платформу включили возможность интеграции с календарем. Обновление поможет пользователям отслеживать информацию о расписании участников и статусе принятия приглашений на видеозвонки. Кроме того, ИТ-команда интегрировала в видеохостинг функцию создания сотрудниками собственных видеоканалов внутри Dion и опцию предоставления персонального доступа к ним по базовым корпоративным данным пользователей.

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В рамках обновления разработчики поменяли и панели администрирования. Теперь организатор онлайн-встречи может видеть список отключившихся в процессе встречи участников, в том числе их время входа-выхода в конференцию. Новые функции позволят администраторам рабочих встреч эффективнее осуществлять тайм-менеджмент.

«Мы видим со стороны клиентов и партнеров потребность в интеграции рабочих почтовых аккаунтов с календарями, расширении инструментария автопротоколирования встреч и усовершенствовании решений для организаторов звонков и своевременно предлагаем актуальный функционал в обновленной версии своего продукта. В августе 2024 г. после ухода Miro из России мы также анонсировали запуск аналога онлайн-доски Dion.Whiteboard. Российский рынок корпоративных коммуникаций продолжает активно развиваться, и масштабное обновление UC-платформы Dion — закономерный шаг в развитии отечественного бизнеса», — отметила Анна Кузякина, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций Dion.

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