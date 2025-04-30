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ИТ-холдинг «Т1» рассказал, как сократить расходы на кастомные доработки ПО

ИТ-холдинг «Т1» представил обновления в системе управления проектами «Сфера.Задачи», ключевым из которых стала плагинизация — возможность создавать функциональность под конкретные задачи бизнеса без изменения исходного кода. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Компании могут использовать как готовые плагины от команды платформы «Сфера», так и разрабатывать собственные с помощью PluginHub — сервиса для менеджмента плагинизации, который включает полный набор необходимых инструментов: SDK (средства для разработки ПО), шаблоны, документацию и административную панель. Это позволяет бизнесу самостоятельно расширять функциональность продукта в соответствии с индивидуальными потребностями. Подход ускоряет внедрение доработок, снижает затраты на кастомизацию и при этом сохраняет стабильность основного приложения.

«Мы стремимся дать командам максимальную гибкость, и плагинизация — важный шаг в этом направлении. Мы не просто предложили готовый набор дополнений, а сделали архитектуру открытой, чтобы заказчики могли создавать собственные плагины под конкретные сценарии. Новая функциональность экономит ресурсы, ускоряет внедрение и позволяет быстро адаптировать платформу под меняющиеся бизнес-процессы», — отметил руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг «Т1») Юрий Мацыгин.

Команда платформы «Сфера» также расширила возможности панелей администрирования: теперь пользователи могут настраивать работу по методологии SAFe (Scaled Agile Framework), подходящей для масштабных командных структур — от 50 до нескольких тысяч сотрудников. Это синхронизирует работу десятков проектных групп, снижает количество ручных операций и сохраняет управляемость даже в условиях высокой нагрузки. «Сфера.Задачи» обеспечивает управление на программном и портфельном уровнях разработки — за счет иерархии пространств и спринтов. Благодаря этому система становится удобным инструментом для работы с большими проектами и комплексными организационными структурами.

Дополнительно улучшены возможности дашбординга и визуализации командных дашбордов. Новый набор инструментов позволяет руководителю или scrum-мастеру, который улучшает и оптимизирует процессы, видеть актуальное состояние проекта, выявлять болевые точки и отслеживать связи между задачами разных коллективов. Это особенно важно в ситуациях, когда задержка в одной команде может повлиять на сроки исполнения в другой. Обновления делают управление более наглядным, прозрачным и помогают оперативно реагировать на изменения.

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