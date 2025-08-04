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Геораспределенный модуль DION оптимизирует трафик ВКС

Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, ИТ-холдинг «Т1») после обновления позволяет компаниям осуществлять глобальные коммуникации без перегрузки интернет-каналов. Новый модуль геораспределения связывает российский бизнес с офисами в разных странах стабильной и защищенной связью, в том числе делает доступными массовые видеозвонки в условиях «медленного» соединения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

За счет установки локальных медиасерверов в филиалах клиентов, видеозвонки между регионами идут по одному каналу, а местный трафик раздается уже внутри подразделения. Это минимизирует нагрузку на сеть и снижает риск перебоев.

Обновленная платформа дает возможность развертывать on-premise-решение DION в любой стране, создавая изолированные медиа-среды, для работы без доступа в интернет. Локальная установка востребована компаниями с повышенными требованиями к безопасности, в том числе с объектами критической инфраструктуры.

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«Функциональное развитие платформы DION продолжается в соответствии с запросами рынка, первое из которых — информационная безопасность. Сегодня для крупных компаний с территориально распределенной структурой важна надежная и бесперебойная коммуникация между всеми подразделениями, особенно теми, что находятся за пределами страны. Это было учтено в последнем релизе платформы», — сказал Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА.

Обновление уже доступно всем пользователям платформы DION, использующим on-premise-версию, без дополнительной оплаты.

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