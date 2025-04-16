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Платформа «Сфера» запустила ИИ-ассистента для разработчиков

Платформа «Сфера», разработка ИТ-холдинга «Т1», представила ИИ-ассистента, встроенного в конвейер разработки. Решение ускоряет процесс создания программного обеспечения и сокращает временные затраты на анализ кода. Ассистент интегрирован в продукт для совместной работы команд «Сфера.Код». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Разработка решения велась на основе моделей искусственного интеллекта с открытым кодом. Инструмент помогает разработчикам проводить ревью запросов на слияние — комментирует каждое обращение и дает рекомендации по исправлению недочетов. Механизм позволяет команде просматривать, анализировать и обсуждать внесенные изменения до их интеграции в основную ветку проекта. Среди ключевых преимуществ — оптимизация логики процесса и повышение производительности сотрудников.

«Использование ИИ в процессе разработки уже перестало быть просто технологическим трендом — это реальный инструмент, который помогает бизнесу снизить расходы и повысить качество кода. В среднем разработчики, по нашим оценкам, тратят на ревью кода до 20% рабочего времени. ИИ-ассистент внутри «Сфера.Код» позволяет автоматизировать этот процесс, сокращая временные затраты вдвое», — отметил Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

Инструмент также решает проблему масштабируемости в крупных проектах, позволяя быстро обрабатывать большое количество запросов на слияние. Это делает его незаменимым для компаний, стремящихся к эффективной разработке ПО и снижению долгосрочных затрат. В будущем планируется расширение функционала ИИ-ассистента. В числе приоритетных направлений — автоматизация рефакторинга кода и написания unit-тестов, а также генерация документации. Улучшения позволят разработчикам сократить временные затраты и повысить качество программных продуктов.

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