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CBOSS icq2sms

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.02.2004 CBOSS смонтирует биллинг для дочки "Сибирьтелекома" 1
01.07.2002 Компания CBOSS внедрила ряд продуктов в Карельском филиале МТС 1
14.06.2002 Технология CBOSS соединяет абонентов "Кубань-GSM" с пользователями ICQ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

CBOSS icq2sms и организации, системы, технологии, персоны:

CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 1
АйТи 1519 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Сtek GSM - СТеК Джи Эс Эм - Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм - Кедр РМС - Кузбасские системы Джи Эс Эм 20 1
МегаФон 10742 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
МТС - Кубань GSM 118 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Администрация города Кемерово 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 20 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 3
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 3
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 2
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
CBOSS email2sms 1 1
CBOSS isp 6 1
CBOSS missedCall 3 1
CBOSS convergence - конвергентная система обеспечения бизнеса связи 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Филиппины - Республика 599 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 1
Россия - Кубань 229 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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