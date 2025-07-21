АО «Саянскхимпласт» — комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов. Является одним из крупнейших производителей поливинилхлорида в России, обеспечивая около 30% от общего объема его выработки.