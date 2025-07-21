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СаянскХимПласт

СаянскХимПласт

АО «Саянскхимпласт» — комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов. Является одним из крупнейших производителей поливинилхлорида в России, обеспечивая около 30% от общего объема его выработки.

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 «Саянскхимпласт» организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк» 2
17.07.2025 Саянскхимпласт организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк» 3
14.08.2007 В Сибири снова произошел взрыв на химзаводе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

СаянскХимПласт и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 418 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 2
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 328 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1411 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1289 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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