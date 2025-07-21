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СаянскХимПласт
АО «Саянскхимпласт» — комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля, связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых, энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов. Является одним из крупнейших производителей поливинилхлорида в России, обеспечивая около 30% от общего объема его выработки.
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|«Саянскхимпласт» организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк» 2
|17.07.2025
|Саянскхимпласт организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк» 3
|14.08.2007
|В Сибири снова произошел взрыв на химзаводе 1
СаянскХимПласт и организации, системы, технологии, персоны:
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|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 2
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|Зимин Константин 67 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151099 3
|Россия - СФО - Иркутская область 1183 2
|Россия - СФО - Иркутская область - Саянск 22 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11332 1
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