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Зелент Алексей
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|«Саянскхимпласт» организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк» 1
|17.07.2025
|Саянскхимпласт организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк» 1
Зелент Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13505 2
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 424 2
|Зимин Константин 67 1
|Головин Дмитрий 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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