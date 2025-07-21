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«Саянскхимпласт» организовал деловые коммуникации на платформе «МТС Линк»

АО «Саянскхимпласт», российский производитель поливинилхлорида, организовал единое цифровое пространство для взаимодействия с сотрудниками и подрядчиками с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Внедрение технологического решения позволит предприятию оптимизировать деловое общение, снизив временные и финансовые издержки. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

На платформе проходят дистанционно встречи, телемосты и собрания с участием удаленных специалистов и партнеров, на которых выступают до 50 спикеров одновременно. Для упрощения коммуникации в «МТС Линк» встроен ИИ-помощник: он автоматически подводит итоги встреч, снижая нагрузку на сотрудников и ускоряя процесс согласований.

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Цифровизация

«Промышленные предприятия часто работают в условиях высокой нагрузки, распределенных команд и строгих регламентов. Для них особенно важны надежная цифровая среда и решения, которые легко внедряются без остановки ключевых процессов. «МТС Линк» позволяет реализовать любые сценарии делового общения и обучения в промышленности, включая, звонки из переговорных комнат и подключение к онлайн-встречам без интернета с помощью SIP-телефонии. По мере необходимости в платформу можно добавлять дополнительные функциональные модули. Например, для обучения сотрудников доступны встроенные инструменты — от опросов и тестов до онлайн-досок и механик вовлечения. Наши специалисты сопровождают проект на всех этапах: помогают с настройкой, адаптацией и всегда находятся на связи в случае внештатных ситуаций», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

«На протяжении последних лет мы активно занимаемся модернизацией в сфере IT, поиском удобных отечественных программных продуктов. Одним из шагов в этом направлении стало внедрение «МТС Линк». Эта платформа стабильно работает при проведении онлайн-мероприятий, трансляций, переговоров, что позволяет оптимизировать процесс коммуникаций, ускорить решение ряда вопросов», – сказал начальник департамента информационных технологий и связи АО «Саянскхимпласт» Алексей Зелент.

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