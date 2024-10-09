На Android появился долгожданный почтовый клиент, из которого не получится выгнать россиян. Это мощная замена Outlook и отечественным приложениям

Под Android вышел почтовый клиент Mozilla Thunderbird, хорошо известный владельцам настольных ПК. Он распространяется с открытым исходным кодом, что делает весьма затруднительным его блокировку на территории России. Thunderbird для ПК развивается с 2003 г. и является достойной альтернативой как Outlook, так и платному The Bat. А его мобильная версия сможет тягаться с популярными российскими клиентами.

Мобильный Thunderbird

Почтовый клиент Thunderbird, прекрасно зарекомендовавший себя на ПК и ноутбуках, отныне доступен и на Android, пишет The Register. Над проектом работает сообщество Mozilla, автор известного и в прошлом очень востребованного браузера Firefox.

Thunderbird представляет собой полностью бесплатный почтовый клиент, который, ко всему прочему, распространяется с открытым исходным кодом. Это в равной степени относится как к настольным его версиям, так и к новому приложению для Android.

Код Thunderbird для Android доступен всем желающим в официальном репозитории на GitHub. Там же можно найти и АРК-файл для установки на планшет, смартфон или другое Android-устройство, что пригодится тем, чьи гаджеты не имеют встроенных сервисов Google. К моменту выхода материала Thunderbird в версии для Android был доступен в качестве публичной бета-версии – его разработка продолжается, и точной даты выпуска первой стабильной сборки у авторов проекта пока нет. The Register пишет, что утилиту можно скачать напрямую из Google Play, однако к моменту выхода материала она отсутствовала в этом каталоге.

Почему это важно

Электронная почта, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему остается одним из основных способов коммуникации, в особенности в бизнес-среде. Для настольных и мобильных ПК десятилетиями существует масса качественных и функциональных почтовых клиентов, которые радикально упрощают работу с письмами – Microsoft Outlook, The Bat и пр.

CNews Несмотря на санкции и геополитику, русский язык в интерфейсе есть по умолчанию

Для Android найти по-настоящему удобную и универсальную утилиту для работы с почтой не так просто, потому что подавляющее их большинство не имеет и половины возможностей настольных клиентов. В России есть несколько суверенных почтовых приложений, но и они тоже далеки от идеала как по функциональности, так и по удобству интерфейса. А некоторые известные российские приложения, например, используемый сотрудником CNews Android-клиент Mail.ru, и вовсе напичканы рекламой, которую пользователю предлагают отключить за деньги и подписку.

The Register пишет, что мобильный Thunderbird в хорошем смысле мало чем отличается по количеству функций от настольной версии клиента. Сотрудник редакции CNews установил его на смартфоны под управлением Android 14 и Android 10 и убедился в стабильности его работы. Он без труда внес в клиент ящики на разных почтовых серверах, включая российские, и ему даже не пришлось копошиться в настройках для подключения.

CNews В отличие от российских почтовых клиентов, Thunderbird не просит деньги за отключение рекламы - ее в нем попросту нет

Базовые параметры приложение подобрало автоматически, а от пользователя потребовалось вписать лишь логин и пароль от почтового ящика. Кроме того, интерфейс мобильного Thunderbird доступен на русском языке,

В чем секрет

Настольная версия Thunderbird существует с июля 2003 г., то есть этой программе уже более 21 года. За это время она доросла до стабильной сборки с индексом 131 и до бета-версии 132.

Над мобильной версией Thunderbird сообщество Mozilla работало, по меньшей мере, два с половиной года, пишет The Register. Примерно тогда же к проекту присоединился и лид-разработчик Кристиан Кеттерер (Christian Ketterer).

Но создавался мобильный Thunderbird далеко не с нуля – фактически, это форк классического почтового клиента для Android под названием К-9 Mail, разработкой которого тоже занимается Mozilla.

K-9 Mail существует уже более 16 лет – едва ли не с момента выхода Android 1.0. Первую стабильную сборку своей мобильной платформы Google выпустил в сентябре 2008 г., а всего месяц спустя был опубликован исходный код K-9 Mail, до сих пор доступный в открытой форме.

За 16 лет существования K-9 Mail обрел обширную пользовательскую базу. Его версия для Android, к примеру, была установлена более 5 млн раз, хотя в 2020 г. Google временно удалял ее из своего магазина по причине вводящего пользователей в заблуждение описания. Разработчики устранили проблему, приложение вернулось в магазин Google и теперь, как и настольный клиент, регулярно получает обновления.

Важно отметить также, что далеко не все почтовые клиенты для настольных ПК располагают мобильной версией. Существует, к примеру, The Bat, который, с одной стороны, совсем скоро отметит свое 30-летие (релиз версии 1.0 состоялся в 1998 г.), с другой, не существует нигде за пределами Windows. При этом это по-настоящему профессиональное решение для работы с электронной почтой, однако воспользоваться им на macOS или Linux без дополнительных инструментов не получится, а запустить его под Android и iOS вообще не представляется возможным.