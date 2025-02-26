Dynamic baselines в GMonit: в российском инструменте для мониторинга появился новый функционал для поиска отклонений в метриках

Компания GMonit, разработчик одноименной observability-платформы, анонсировала выпуск нового функционала — динамические бейзлайны. Благодаря обновлению пользователи смогут точнее и эффективнее отслеживать отклонения в работе приложений, глубже понимать поведение систем и минимизировать необходимость ручной настройки мониторинга. Об этом CNews сообщили представители GMonit.

Dynamic baselines представляют собой систему адаптивных нормальных значений для ключевых метрик. Результаты достигаются на основании исторических данных, позволяют сравнивать текущее состояние сервиса с предыдущими периодами и автоматически настраивать пороговые границы.

Функционал особенно актуален для компаний, чья инфраструктура подвержена постоянным изменениям. Динамические бейзлайны учитывают сезонные колебания, временные тренды и другие характерные для бизнеса пики активности, что делает мониторинг более точным и адаптивным. Таким образом, технические специалисты могут работать более сфокусировано и результативно.

Обновленная версия GMonit позволяет в онлайн-режиме отслеживать отклонения от нормы – приложение самостоятельно генерирует алерты при обнаружении аномалий. Также отличительной особенностью observability платформы является ее адаптивность – baselines обновляются динамически с использованием актуальных данных, что позволяет системе подстраиваться под изменяющиеся условия работы.

Дополнительно вендор внедрил функцию детектирования аномалий в данные телеметрии по ключевым метрикам и событиям. Такой метод поиска помогает выявить узкие места, предсказать потенциальные риски и заблаговременно принять меры по повышению устойчивости ПО.

«Инженеры наших клиентов уже достигают впечатляющих результатов, экономя до 30% рабочего времени. С внедрением динамических бейзлайнов и системы детектирования аномалий этот показатель может быть существенно увеличен. Наша новая фича не только сократит количество ложных срабатываний, но и позволит фокусироваться на тех ошибках, которые действительно требуют оперативного вмешательства», — отметил Игорь Пустоветов, генеральный директор GMonit.