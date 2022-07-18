Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Basetrack продал российский бизнес группе инвесторов

Эстонский разработчик беспилотных технологий Basetrack объявил о продаже российского бизнеса и прекращении коммерческой деятельности в стране. Сумма сделки не разглашается.

С июля 2022 г. российское представительство Basetrack начало работать под самостоятельным брендом «Энерготрак». Уходящая команда приступила к передаче технологий автономного вождения и энергоэффективного управления транспортными средствами, а также реализуемых на рынке коммерческих продуктов: систем экономии топлива для грузовых автомобилей Basetrack SF.

Покупателем выступила группа российских инвесторов. Активное участие в развитии «Энерготрака» примет владелец транспортной компании «Альтика» Олег Яновский — он сосредоточится на построении продаж, а также сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат» Игорь Калошин, который сфокусируется на привлечении новых инвестиций.

В «Энерготрак» перейдет весь флот автомобилей стартапа, в том числе единственный в России беспилотный грузовик на базе Mercedes-Benz Actros 1845, сертифицированный государственным научным центром ФГУП «НАМИ» и допущенный на дороги общего пользования. С июня 2022 г. седельный тягач используется в коммерческих грузоперевозках для доставки сборных грузов в беспилотном режиме по маршруту МоскваСанкт-Петербург по трассе М11.

Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей?
техника

«У компании «Энерготрак» отличные перспективы на рынке России, поскольку используемая технология решает множество задач для логистических компаний, первоочередная из которых – это экономия топлива вплоть до 20%. Кроме того, уже сейчас оптические системы распознавания объектов уступают технологиям на основе геоинформатики по множеству других параметров: например, при работе в плохих погодных условиях. Мы верим, что будущее беспилотного транспорта за использованием именно такой технологии», — отметил Игорь Калошин, сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС потратила 1,5 млрд руб. на покупку региональных операторов

Акции Ozon и «Яндекса» ошеломляюще выросли на заявлениях Путина

VK потратил 700 млн руб. на покупку владельца 700 часов учебного контента на португальском языке

На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

МТС купил российский «суверенный» Booking

Созданный россиянами разработчик мобильных игр покинул Россию и увез сотрудников

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник

Электронная татуировка для измерения давления — самый точный прибор, спасающий жизни
Показать еще