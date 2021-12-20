В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты
На фоне мирового дефицита игровых видеокарт Nvidia анонсировала три бюджетных ускорителя GeForce RTX 2050, MX570 и MX550. Они поступят в продажу весной 2022 г. и будут пригодны для видеоигр начального уровня. По своей производительности они уступают даже мобильным картам GeForce 3000 серии.
Лучше RTX 2050 в своем ноутбуке, чем 3070 в чужой майнинг-ферме
Компания Nvidia анонсировала сразу три новые видеокарты бюджетного уровня для ноутбуков на фоне общемировой нехватки топовых моделей линейки RTX 3000 и немного менее производительных RTX 2000. Как пишет профильный портал VideoCardz, это пока предварительный анонс, и Nvidia не спешит раскрывать все подробности о своих новинках, однако основные спецификации уже известны.
Новые карты получили название GeForce RTX 2050, MX570 и MX550. Однако выпускать их до конца 2021 г. или в январе 2022 г. Nvidia не планирует, так что геймеры будут вынуждены запастись терпением.
Релиз GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550 предварительно запланирован на весну 2022 г., пока без более точной даты, так что выйти ноутбуки на их основе в равной степени могут и 1 марта 2022 г., и 31 мая 2022 г.
Не исключено, что дополнительными подробностями о трио своих новых ускорителей Nvidia поделится в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2022. Она состоится в начале января 2022 г. и из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате.
Чудес ждать не стоит
Названия всех трех видеокарт указывают, что это абсолютно базовые решения, так что ждать от них свершений в видеоиграх и обработке графики не следует. Согласно предоставленной Nvidia информации, модели GeForce RTX 2050 и MX570 собраны на графическом процессоре GA107 с архитектурой Ampere, тогда как младшему ускорителю MX550 достался TU117 с архитектурой Turing.
GeForce RTX 2050 несет в себе 2048 ядер CUDA, а частота GPU находится в диапазоне от 1155 МГц до 1477 МГц. Карточка поставляется с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 на 64-битной шине с пропускной способностью 14 ГБ/с, а уровень тепловыделения ее чипа (TDP) находится в пределах от 30 до 45 Вт. Кроме того, индекс RTX в названии является указателем наличия поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей. Данная технология необходима для отрисовки реалистичной графики в играх.
В карте MX550 чип GA107 работает на частоте, не превышающей 1155 МГц. У него есть все те же 2048 ядер CUDA, 64 тензорных ядра и 16 ядер RT. Карта поставляется с той же памятью GDDR6 на шине 64 бит, но ее объем здесь равен лишь 2 ГБ, а пропускная способность снижена до 12 ГБ/с. TDP чипа не превышает 25 Вт.
Наконец, самая бюджетная карта Nvidia GeForce MX550 имеет лишь 1024 CUDA-ядер, и тактовую частоту не выше 1,32 ГГц. Параметры памяти и уровень TDP здесь идентичны MX570, а количество тензорных и RT-ядер Nvidia не раскрывает.
В сравнении с RTX 3050, самой доступной картой в 3000-й серии ускорителей Nvidia, все три новинки оказались заметно слабее. Ближе всех по основным параметрам подошла лишь 2050, отстающая по пиковой частоте GPU и по шине памяти. С другой стороны, TDP у нее существенно ниже.
Карты GeForce MX550 и MX570 получили поддержку DirectX 12 и интерфейса PCIe 4.0.
Реальные замеры производительности
Специалисты VideoCardz опубликовали первые замеры производительности новинок Nvidia в популярном бенчмарке 3DMark TimeSpy. Видеокарта RTX 2050 набрала 3369 баллов, тогда как младшая MX550 заработала 2510 баллов. MX570 в тестировании не участвовала, но, вероятно, ее показатели будут значительно выше MX550 на фоне более современного GPU.
Эти замеры еще раз доказывают, что Nvidia выпустила откровенно бюджетные карточки. Например, в том же бенчмарке мобильная версия 3050 Max-Q выдает 4800 баллов, а мобильная GeForce GTX 1650, у которой нет трассировки лучей, может выбить 3400 баллов.
Куда запропастились видеоускорители
Видеокарты в 2021 г. стали настоящим раритетом и очень удачным вложением денег для тех, кто купил их в 2020 или 2019 гг. На протяжении всего года, за исключением пары летних месяцев, цены на них растут день ото дня. При этом самих карт в рознице в необходимом количестве нет.
Основную роль в формировании дефицита видеокарт сыграла пандемия коронавируса, из-за которой возник повышенный спрос на электронику. Производители микросхем перестали справляться с заказами, в результате чего возникла нехватка и видеокарт, и оперативной памяти, и других компонентов. Проблема отсутствия микросхем, затронула чуть ли не все сферы деятельности, включая производство смартфонов и автомобильную промышленность.
Частично вина в образовании дефицита ускорителей лежит на майнерах. Резкий скачок курса основных криптовалют повлек за собой скупку «криптобизнесменами» огромного числа видеокарт. К примеру, в декабре 2021 г. американский майнер Джексон Дэвидсон (Jaxon Davidson) похвастался своей фермой из 4000 топовых игровых видеокарт GeForce RTX 3070.
Проблема настолько серьезная, что пользователи начинают воровать ускорители и другие комплектующие. CNews писал, что в 2021 г. сильно участились кражи видеокарт прямо из витринных системных блоков. В ноябре 2021 г. была зафиксирована кража целой партии новеньких ускорителей EVGA Nvidia GeForce RTX 3000-й серии прямо из грузовика. В декабре 2020 г. в Китае была украдена партия флагманских карт MSI Nvidia GeForce RTX 3090 на общую сумму $336,5 тыс. (24,9 млн руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2021 г.).
По мнению экспертов аналитической компании Jon Peddie Research, напряженная ситуация на рынке видеокарт продлится весь 2022 г.