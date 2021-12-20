В эпоху космического взлета цен Nvidia внезапно выпустила дешевые видеокарты

На фоне мирового дефицита игровых видеокарт Nvidia анонсировала три бюджетных ускорителя GeForce RTX 2050, MX570 и MX550. Они поступят в продажу весной 2022 г. и будут пригодны для видеоигр начального уровня. По своей производительности они уступают даже мобильным картам GeForce 3000 серии.

Лучше RTX 2050 в своем ноутбуке, чем 3070 в чужой майнинг-ферме

Компания Nvidia анонсировала сразу три новые видеокарты бюджетного уровня для ноутбуков на фоне общемировой нехватки топовых моделей линейки RTX 3000 и немного менее производительных RTX 2000. Как пишет профильный портал VideoCardz, это пока предварительный анонс, и Nvidia не спешит раскрывать все подробности о своих новинках, однако основные спецификации уже известны.

Новые карты получили название GeForce RTX 2050, MX570 и MX550. Однако выпускать их до конца 2021 г. или в январе 2022 г. Nvidia не планирует, так что геймеры будут вынуждены запастись терпением.

Релиз GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550 предварительно запланирован на весну 2022 г., пока без более точной даты, так что выйти ноутбуки на их основе в равной степени могут и 1 марта 2022 г., и 31 мая 2022 г.

Одна из новинок Nvidia для ноутбуков

Не исключено, что дополнительными подробностями о трио своих новых ускорителей Nvidia поделится в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2022. Она состоится в начале января 2022 г. и из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате.

Чудес ждать не стоит

Названия всех трех видеокарт указывают, что это абсолютно базовые решения, так что ждать от них свершений в видеоиграх и обработке графики не следует. Согласно предоставленной Nvidia информации, модели GeForce RTX 2050 и MX570 собраны на графическом процессоре GA107 с архитектурой Ampere, тогда как младшему ускорителю MX550 достался TU117 с архитектурой Turing.

GeForce RTX 2050 несет в себе 2048 ядер CUDA, а частота GPU находится в диапазоне от 1155 МГц до 1477 МГц. Карточка поставляется с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 на 64-битной шине с пропускной способностью 14 ГБ/с, а уровень тепловыделения ее чипа (TDP) находится в пределах от 30 до 45 Вт. Кроме того, индекс RTX в названии является указателем наличия поддержки аппаратного ускорения трассировки лучей. Данная технология необходима для отрисовки реалистичной графики в играх.

В карте MX550 чип GA107 работает на частоте, не превышающей 1155 МГц. У него есть все те же 2048 ядер CUDA, 64 тензорных ядра и 16 ядер RT. Карта поставляется с той же памятью GDDR6 на шине 64 бит, но ее объем здесь равен лишь 2 ГБ, а пропускная способность снижена до 12 ГБ/с. TDP чипа не превышает 25 Вт.

Основные спецификации новых карт Nvidia

Наконец, самая бюджетная карта Nvidia GeForce MX550 имеет лишь 1024 CUDA-ядер, и тактовую частоту не выше 1,32 ГГц. Параметры памяти и уровень TDP здесь идентичны MX570, а количество тензорных и RT-ядер Nvidia не раскрывает.

В сравнении с RTX 3050, самой доступной картой в 3000-й серии ускорителей Nvidia, все три новинки оказались заметно слабее. Ближе всех по основным параметрам подошла лишь 2050, отстающая по пиковой частоте GPU и по шине памяти. С другой стороны, TDP у нее существенно ниже.

Карты GeForce MX550 и MX570 получили поддержку DirectX 12 и интерфейса PCIe 4.0.

Реальные замеры производительности

Специалисты VideoCardz опубликовали первые замеры производительности новинок Nvidia в популярном бенчмарке 3DMark TimeSpy. Видеокарта RTX 2050 набрала 3369 баллов, тогда как младшая MX550 заработала 2510 баллов. MX570 в тестировании не участвовала, но, вероятно, ее показатели будут значительно выше MX550 на фоне более современного GPU.

Возможности новых карт Nvidia невелики

Эти замеры еще раз доказывают, что Nvidia выпустила откровенно бюджетные карточки. Например, в том же бенчмарке мобильная версия 3050 Max-Q выдает 4800 баллов, а мобильная GeForce GTX 1650, у которой нет трассировки лучей, может выбить 3400 баллов.

Куда запропастились видеоускорители

Видеокарты в 2021 г. стали настоящим раритетом и очень удачным вложением денег для тех, кто купил их в 2020 или 2019 гг. На протяжении всего года, за исключением пары летних месяцев, цены на них растут день ото дня. При этом самих карт в рознице в необходимом количестве нет.

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Основную роль в формировании дефицита видеокарт сыграла пандемия коронавируса, из-за которой возник повышенный спрос на электронику. Производители микросхем перестали справляться с заказами, в результате чего возникла нехватка и видеокарт, и оперативной памяти, и других компонентов. Проблема отсутствия микросхем, затронула чуть ли не все сферы деятельности, включая производство смартфонов и автомобильную промышленность.

Частично вина в образовании дефицита ускорителей лежит на майнерах. Резкий скачок курса основных криптовалют повлек за собой скупку «криптобизнесменами» огромного числа видеокарт. К примеру, в декабре 2021 г. американский майнер Джексон Дэвидсон (Jaxon Davidson) похвастался своей фермой из 4000 топовых игровых видеокарт GeForce RTX 3070.

В подобных майнинг-фермах стоят сотни тысяч игровых видеокарт

Проблема настолько серьезная, что пользователи начинают воровать ускорители и другие комплектующие. CNews писал, что в 2021 г. сильно участились кражи видеокарт прямо из витринных системных блоков. В ноябре 2021 г. была зафиксирована кража целой партии новеньких ускорителей EVGA Nvidia GeForce RTX 3000-й серии прямо из грузовика. В декабре 2020 г. в Китае была украдена партия флагманских карт MSI Nvidia GeForce RTX 3090 на общую сумму $336,5 тыс. (24,9 млн руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2021 г.).

По мнению экспертов аналитической компании Jon Peddie Research, напряженная ситуация на рынке видеокарт продлится весь 2022 г.