Чуда не случилось. Цены на видеокарты после краткого падения отправились в космос

Видеокарты становятся все менее доступными день ото дня. Ежедневно их цены растут на 1%, и некоторые модели менее чем за год подорожали почти вдвое. Уже сейчас переплата за карты AMD в Европе превышает 101% в сравнении с рекомендованной производителем ценой. В России цены на карты тоже стремительно поползли вверх после кратковременного обвала.

GeForce и Radeon на вес золота

Видеокарты для настольных ПК становятся все менее доступными буквально с каждым жнем. Ежедневно цены на них растут приблизительно на 1%, утверждают аналитики профильного ресурса 3DCenter, хотя еще в июне 2021 г. динамика цен в основных регионах мира была отрицательной.

Согласно их данным, всего за 20 дней, в период с 10 по 31 октября 2021 г., стоимость ряда ускорителей подскочила на 16% в случае карт на чипах Nvidia. Ускорители AMD Radeon показали еще более стремительное удорожание – 18%.

Статистика затрагивает исключительно европейский рынок. По информации 3DCenter, в Старом свете карты начали дорожать еще 8 августа 2021 г. и с тех пор делают это непрерывно, постепенно наращивая темпы.

В качестве примера можно привести флагманскую карту Nvidia GeForce 3090. 8 августа 2021 г. ее цена не превышала 3200 евро (263 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 ноября 2021 г.). К концу октября 2021 г. она подорожала до 4030 евро (331,1 тыс. руб.). В итоге с 17 января 2021 г. цены на 3090 выросли более чем в 1,6 раза.

Компьютерные комплектующие, взятые в кредит, из шутки постепенно превращаются в пугающую реальность

По подсчетам экспертов 3DCenter, на начало ноября 2021 г. жителям Европы приходилось переплачивать огромные деньги за новые карты. Например, за GeForce переплата составляет 88% от рекомендованной розничной цены, а за AMD Radeon – и вовсе 101%. То есть, покупая одну видеокарту, пользователи платят, фактически, за две.

Что именно вынуждает европейских ритейлеров завышать цены, в 3DCenter пока не знают. Не исключено, что в этом опять замешаны майнеры, научившиеся обходить ограничения производителей игровых карт. Также это может быть связано с главной криптовалютой мира – биткоином, курс которого растет с июля 2021 г., пусть и со сравнительно небольшими и кратковременными просадками.

Абсурдность ситуации

Аналитики 3DCenter, не скрывая, утверждают, что в настоящее время на рынке видеоускорителей сложилась крайне нездоровая ситуация. И дело даже не только в гигантских переплатах, что, конечно, уже само по себе вызывает вопросы к ритейлерам.

В некоторых магазинах заведомо более слабые модели по неизвестным причинам стоят столько же, сколько и более производительные, а иногда и вовсе дороже. Это отчетливо видно на примере топовой AMD Radeon RX 6900 XT, за которую европейцам придется заплатить от 1400 до 2090 евро (от 115 тыс. руб. до 171,7 тыс. руб.) в зависимости от производителя, региона, ритейлера и модификации.

Судя по разбросу цен, конец 2021 года - не самое лучшее время для апгрейда видеокарты

В то же время карта Radeon RX 6800, стоящая на ступеньку ниже, стоит минимум 1500 евро (123,2 тыс. руб.). В чем причина столь, мягко говоря, нелогичного ценообразования, эксперты 3DCenter пока не разобрались.

Smart-системы стали драйвером продажи недвижимости Интеграция

В стане карт Nvidia GeForce наблюдается схожая картина. Например, самая дорогая модификация 3070 стоит почти 1885 евро (154,9 тыс. руб.), а более производительную 3080 можно приобрести за 1430 евро (117,5 тыс. руб.).

Дорогостоящий дефицит

В России, тем временем, наблюдается схожая с Европой ситуация. Покупка флагманской видеокарты для подавляющего большинства россиян превращается в труднопроходимый квест, в котором нужно решить две задачи – где взять сотни тысяч рублей, и где при наличии денег купить видеокарту при почти полном их отсутствии в рознице.

Где-то топовые карты еще в наличии...

Например, цены на карты GeForce 3090 успешно преодолели отметку в 300 тыс. руб. в большинстве крупных российских сетей. Различные модификации GeForce 3080 вплотную приближаются к 200 тыс. руб. Это означает, что всего одна видеокарта во многих случаях будет стоить дороже всех остальных комплектующих системного блока, взятых вместе.

...а где-то их уже не купить

Но даже при наличии необходимой для покупки флагманского ускорителя суммы россиянам придется еще поискать ее в продаже. Редакция CNews обнаружила, что в сети DNS на 2 ноября 2021 г. закончились карты 3090, и нет данных, когда они снова станут доступными. В «Ситилинк» они пока в наличии, но как долго это продлится, неизвестно.

От падения к росту

Самым выгодным по сегодняшним меркам периодом для покупки видеокарт было начало лета 2021 г. CNews писал, что в июне и первых числах июля 2021 г. цены на ускорители стремительно падали по всему миру.

Тогда это было связано с двумя факторами. Первый – это грандиозный обвал курса биткоина, второй – долгожданная победа над дефицитом карт, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.

Плюс ко всему, удешевление видеокарт было почти общемировым явлением – «зацепило» даже российский рынок. Для Nvidia ситуация оказалась почти критической. Привыкшая к тому, что ее ускорители стоят непомерно дорого, она настолько испугалась падения курсов криптовалют, что была готова прекратить продажи флагманских карт, лишь бы сдержать их цены.