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Придумана DDoS-атака, легко выводящая из строя любую пару серверов

Исследователи описали новый тип DDoS-атаки, которую невозможно остановить после запуска. Она оказывается возможной в силу архитектурных особенностей общераспространённого сетевого протокола.

UDP и производные

Эксперты Центра информационной безопасности им. Хельмгольца (CISPA - Helmholtz Center for Information Security) опубликовали исследование, в котором описывается новый тип DDoS-атаки. Авторы указывают, что риску подвергаются сотни тысяч устройств.

Атака нацелена на протоколы уровня приложений, функционирующие на основе общераспространённого сетевого протокола UDP (User Datagram Protocol). Потенциальный злоумышленник может заставить пары UDP-серверов устанавливать соединения друг с другом до бесконечности, пока не исчерпают все ресурсы.

UDP по своей архитектуре не осуществляет проверки IP-адресов происхождения исходящих пакетов, что открывает возможности для спуфинга (подмены адреса).

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Фото: FlyD / Фотобанк Unsplash
Хостам угрожает DDoS-атака нового типа

В результате злоумышленник может подделать несколько UDP-пакетов так, чтобы они включали IP-адрес жертвы, и целевой сервер ответит именно ей, тем самым формируя отражённую DDoS-атаку.

Исследователи установили, что определённые реализации протокола UDP, в частности, DNS, NTP, TFTP, Active Users, Daytime, Echo, Chargen, QOTD и Time, можно использовать для запуска самоиндуцируемой атаки.

«Две сетевые службы оказываются спаренными таким образом, что до бесконечности отвечают на взаимные запросы. В результате создаётся огромный объём трафика, вследствие чего происходит отказ в обслуживании всех вовлечённых систем или сетей. Как только происходит запуск атаки и формируется цикл, уже даже сами злоумышленники не смогут эту атаку остановить», - говорят исследователи.

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По сути атакованные серверы будут пересылать друг другу сообщения об ошибках до тех пор, пока все каналы соединения не забьются. Использование относящихся к ним систем в результате станет невозможным.

«В данной ситуации хуже всего то, что речь идёт об эксплуатации не какой-либо ошибки, а архитектурной особенности протокола и его деривативов», - говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. По ее словам, вероятность переработки самого протокола UDP стремится к нулю, так что остаётся уповать только на сторонние меры защиты.

300 тысяч хостов

По оценкам CISPA, около 300 тысяч хостов и их сетей на данный момент уязвимы перед такой циклической DDoS-атакой (она получила название Loop DDoS).

Хотя пока нет информации о практических попытках устроить такую атаку, исследователи предупреждают, что эксплуатация проблемы является совершенно тривиальной и что большое количество сетевого оборудования от разных производителей - в частности, Broadcom, Cisco, Honeywell, Microsoft, MikroTik и Zyxel - относится к числу уязвимых.

По мнению исследователей, единственный способ противостоять таким атакам, это поддерживать разработки по фильтрации подменяемого трафика, такие как BCP38.

Роман Георгиев

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