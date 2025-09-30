Разделы

Эксперты StormWall столкнулись с мощнейшей DDoS-атакой

В последнее время во всем мире хакеры активно используют передовую тактику «ковровых бомбардировок» при запуске DDoS-атак. Провайдеры ежедневного отражают большое количество подобных атак, направленных на компании в разных странах. В сентябре эксперты StormWall впервые столкнулись с «ковровой бомбардировкой» невероятного масштаба».

Данная атака была направлена на инфраструктуру небольшого хостинг-провайдера. Атака шла по протоколу UDP, при этом пиковая нагрузка составила 1,3 млрд пакетов в секунду (что соответствовало около 1,5 Тбит/с). Такие невероятные показатели данного типа атаки были зафиксированы в мире впервые, утверждают в StormWall.

Эксперты StormWall также выявили, что трафик преимущественно генерировался со взломанных маршрутизаторов MikroTik, большинство из которых находится в Бразилии и странах Азии (Индонезия, Тайвань, Вьетнам). Также был выявлен трафик из таких стран как США, Мексика, Бангладеш, Украина, Индия и Великобритания. Кроме того, была зафиксирована часть трафика даже из России.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Несмотря на впечатляющий масштаб атаки, хакерам не удалось причинить вред хостинг-провайдеру. Специалисты StormWall быстро обнаружили атаку и отразили ее в течение 1 минуты с помощью своих профессиональных инструментов. Такой результат стал возможен за счет того, что емкость фильтрации сети StormWall составляет более 5 Тбит/с, что позволяет отражать даже такие мощнейшие атаки. Никаких сбоев в сети и приложениях хостинг-провайдера зафиксировано не было, отмечают в StormWall.

«Учитывая последние события, можно сделать вывод, что подобные атаки становятся не только массовыми, но и сверхмощными. Как показывает практика справиться с ними могут лишь самые современные antiDDoS-решения. По нашим прогнозам, количество сверхмощных “ковровых бомбардировок” будет расти, поэтому компаниям нужно обеспечить надежную защиту своих ресурсов», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

