Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника
, Текст: Эльяс Касми

Эксперты «Ситилинк», сети магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на сетевое оборудование для офиса и дома.

По итогам семи месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 37% (в штучном выражении, по отношению к аналогичному периоду 2019 г.) и на 49% в денежном выражении.

В состав данной категории товаров входят (по убыванию проданных единиц): маршрутизаторы, коммутаторы, сетевые адаптеры, точки доступа, модемы, повторители WIFI сигнала и сетевые экраны.

Пик продаж сетевого оборудования за указанный период пришелся на январь и июнь. Продажи в эти месяцы увеличились на 54% и на 43%, соответственно.

Знаковым месяцем можно считать апрель 2020 г., когда общие продажи выросли на 42%, а отдельные товары покупали в разы больше. Именно в апреле 2020 г. наметился тренд на обновление пользователями старых устройств на более современные и обустройство домашних рабочих мест. Так, рост спроса на роутеры доходил до 2 раз, спрос на модемы вырос в 2,8 раза, а сетевые адаптеры и маршрутизаторы приросли на 65% в штучном выражении, по отношению к аналогичному периоду 2019 г.

В ТОП-5 брендов по объему продаж за семь месяцев вошли TP-LINK, D-LINK, MIKROTIK, KEENETIC и MERCUSYS. Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 26 брендов производителей сетевого оборудования.

В целом, в категории наблюдался тренд на смещение спроса в сторону решений для дома. Если в 2019 г. распределение долей в продажах B2C и В2В оборудования было порядка 50% на 50%, то в 2020 г. на B2C приходится уде 57,5% от всех продаж.

«Рост продаж домашнего сетевого оборудования, помимо вынужденной самоизоляции и необходимости обеспечить стабильную работу домашнего интернета, можно связать с расширением возможностей «умных» устройств и их простой интеграцией в домашнее цифровое пространство. На базе современных роутеров клиенты объединяют «умные» камеры, колонки с голосовым помощником, универсальные пульты, игровые приставки, датчики, гаджеты и многие другие устройства в персональный технологический ландшафт под управлением смартфона. Кроме того, некоторые производители, например, Keenetic представили простые и понятные решения для загородных домов, где требовалось развернуть Wifi сеть для отдыха и работы на базе 3G/4G модемов от сотовых операторов», – сказал Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офис и аксессуары» компании «Ситилинк».

Другие материалы рубрики

В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами

Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал

В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака