Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года

Эксперты «Ситилинк», сети магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на сетевое оборудование для офиса и дома.

По итогам семи месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 37% (в штучном выражении, по отношению к аналогичному периоду 2019 г.) и на 49% в денежном выражении.

В состав данной категории товаров входят (по убыванию проданных единиц): маршрутизаторы, коммутаторы, сетевые адаптеры, точки доступа, модемы, повторители WIFI сигнала и сетевые экраны.

Пик продаж сетевого оборудования за указанный период пришелся на январь и июнь. Продажи в эти месяцы увеличились на 54% и на 43%, соответственно.

Знаковым месяцем можно считать апрель 2020 г., когда общие продажи выросли на 42%, а отдельные товары покупали в разы больше. Именно в апреле 2020 г. наметился тренд на обновление пользователями старых устройств на более современные и обустройство домашних рабочих мест. Так, рост спроса на роутеры доходил до 2 раз, спрос на модемы вырос в 2,8 раза, а сетевые адаптеры и маршрутизаторы приросли на 65% в штучном выражении, по отношению к аналогичному периоду 2019 г.

В ТОП-5 брендов по объему продаж за семь месяцев вошли TP-LINK, D-LINK, MIKROTIK, KEENETIC и MERCUSYS. Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 26 брендов производителей сетевого оборудования.

В целом, в категории наблюдался тренд на смещение спроса в сторону решений для дома. Если в 2019 г. распределение долей в продажах B2C и В2В оборудования было порядка 50% на 50%, то в 2020 г. на B2C приходится уде 57,5% от всех продаж.

«Рост продаж домашнего сетевого оборудования, помимо вынужденной самоизоляции и необходимости обеспечить стабильную работу домашнего интернета, можно связать с расширением возможностей «умных» устройств и их простой интеграцией в домашнее цифровое пространство. На базе современных роутеров клиенты объединяют «умные» камеры, колонки с голосовым помощником, универсальные пульты, игровые приставки, датчики, гаджеты и многие другие устройства в персональный технологический ландшафт под управлением смартфона. Кроме того, некоторые производители, например, Keenetic представили простые и понятные решения для загородных домов, где требовалось развернуть Wifi сеть для отдыха и работы на базе 3G/4G модемов от сотовых операторов», – сказал Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офис и аксессуары» компании «Ситилинк».