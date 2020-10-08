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X-Com масштабировала информационную систему старейшего археологического учреждения России

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Х-Com Санкт-Петербург» завершила проект масштабирования ИТ- и сетевой инфраструктур Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).

Развитие научной деятельности потребовало от руководства института существенного увеличения количества рабочих мест сотрудников и модернизации локальной сети учреждения. Подрядчик на выполнение работ был определен на основании открытого конкурса, по результатам которого X-Com смогла предложить лучшие и наиболее квалификационно-обоснованные условия выполнения работ.

Специалисты проектной команды X-Com было провели предпроектное обследование информационной системы заказчика, включая программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства, а также сетевую инфраструктуру. В результате был разработан технический проект, включающий набор рекомендаций к составу оборудования и его спецификации.

Новые рабочие места организованы на базе компьютеров собственного производства X-Com, изготовленных с учетом задач, выполняемых сотрудниками различного профиля, а также ноутбуков Lenovo ThinkPad и MSI GL 75 Leopard. Каждое рабочее место на базе десктопов оснащено источником бесперебойного питания APC, надежно защищающим чувствительное оборудование от неполадок в электросети.

Для подключения нового оборудования в состав сетевой инфраструктуры включены дополнительные коммутаторы Mikrotik RouterBOARD 260GSP. Кроме того, в рамках проекта организован беспроводной сегмент сети Института на базе высокопроизводительных Wi-Fi-роутеров данного производителя.

Проект выполнен в строгом соответствии с условиями контракта по объему и срокам. Действующая в компании система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции. Все оборудование сопровождается гарантией производителей. На компьютеры X-Com она действует в течение 3 лет.

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