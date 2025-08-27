3Logic Group оснастила провайдера видеоконтента высокопроизводительным кластером Crusader

3Logic Group успешно завершила проект по внедрению и запуску мощного вычислительного комплекса для одного из ведущих провайдеров видеоконтента. На объекте заказчика был развернут высокопроизводительный кластер под брендом Crusader, состоящий из шести серверных узлов для платформы Video on Demand (VOD). Проект помог заказчику расширить текущие мощности и заложить основу для будущего роста и развития сервиса.

Сердцем новой системы стали два специализированных сервера обработки видеопотока Crusader на базе четырех графических ускорителей Nvidia Tesla L40 в каждом. Это решение обеспечило заказчика рекордной вычислительной мощностью для кодирования и трансляции. Благодаря передовым технологиям NVENC/NVDEC система мгновенно конвертирует видеоматериал в десятки форматов, обеспечивая безупречное качество изображения вплоть до 4K HDR на любых устройствах конечных пользователей.

Внедрение кластера из серверов Crusader позволило заказчику достичь значительных операционных улучшений: время обработки и публикации нового контента сократилось в разы, а зрители получили исключительно плавный просмотр без задержек даже в часы наивысшей нагрузки. Энергоэффективная архитектура на базе GPU также способствует снижению общих эксплуатационных расходов.

Этот проект не только решил текущие задачи по масштабированию, но и создал технологический задел для будущего. Развернутая система готова к внедрению вещания в формате 8K, развитию иммерсивных сервисов и внедрению инструментов на основе искусственного интеллекта.

«Обработка видеоконтента — ресурсоемкая задача, и для нее требуются высокопроизводительное оборудование. К такому классу относятся серверы Crusader, которые мы поставили в рамках этого проекта. Они произведены на базе комплектующих от мировых производителей, что гарантирует их стабильную работу. 3Logic Group, со своей стороны, оказывает полный цикл услуг по подбору, внедрению и гарантийной поддержке оборудования — заказчик получает все необходимое в формате единого окна», — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

«Высокопроизводительный кластер из серверов Crusader, поставленный компанией 3Logic Group, позволил нам сократить время на обработку контента и улучшить качество обслуживания зрителей. Расширение мощностей, которое стало возможно благодаря серверам, поможет нам продолжать развивать сервис и внедрять новые возможности», — отметил представитель заказчика.