3Logic Group анонсировала старт продаж новой линейки ПК Raskat Standart 500 на базе процессоров Intel Core i5

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о начале поставок новой линейки офисных компьютеров Raskat Standart 500. Новые модели ориентированы на корпоративный сегмент и предназначены для оснащения рабочих мест в компаниях любого масштаба. Они сочетают производительность современного уровня, низкое энергопотребление и широкие возможности масштабирования.

В основе серии лежит мобильный процессор Intel Core i5-14450HX поколения Raptor Lake-HX Refresh — 10 ядер, 16 потоков. Использование мобильной платформы позволяет добиться высокой вычислительной мощности при более низком энергопотреблении и сниженном уровне шума по сравнению с традиционными настольными решениями.

Линейка Raskat Standart 500 поддерживает установку до четырех накопителей M.2, до восьми SATA-накопителей, а также дискретных видеокарт и дополнительных контроллеров. Благодаря этому компьютеры подходят как для стандартных офисных задач, так и для специализированных рабочих мест, требующих расширенной конфигурации.

На старте продаж доступны несколько базовых конфигураций с 16 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 512 ГБ либо 1 ТБ. Все модели поставляются без предустановленной операционной системы и доступны со склада. Кроме того, заказчики могут воспользоваться услугой индивидуальной сборки с учетом требований конкретного проекта.

Новая линейка Raskat Standart 500 уже доступна для заказа партнерам 3Logic Group. Решения ориентированы на системных интеграторов, корпоративных заказчиков и компании, реализующие проекты по обновлению парка компьютерной техники.

«Сегодня корпоративный сектор выдвигает все более строгие требования к оборудованию: бизнес ищет баланс между высокой производительностью, снижением стоимости владения и акустическим комфортом сотрудников. Линейка Raskat Standart 500 стала ответом на этот запрос. Использование мощного процессора HX-серии позволило нам создать компактную, тихую и при этом быструю систему», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.