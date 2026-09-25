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ЯГТУ Ярославский государственный технический университет Ярославский Политех

ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет - Ярославский Политех

Ярославский государственный технический университет” - крупный российский технический вуз, основанный в 1944 году. В нем учатся более 5000 студентов и аспирантов. Университет предлагает обучение по более, чем 50 направлениям подготовки (химия, информационные технологии, программирование, архитектура, дизайн, строительство и другие).

СОБЫТИЯ


25.09.2026 Билайн и ЯГТУ объединились для подготовки профессионалов высокого уровня 4
19.05.2026 ДИТ Москвы и ЯГТУ подписали соглашение о развитии услуг связи и телекоммуникационных технологий в столице 2
22.05.2025 Суперкомпьютер на основе сервера Crusader установили в Ярославском техническом университете 3
10.04.2025 Система «Экзон» стала доступна студентам двух образовательных учреждений Ярославля 1
17.11.2022 ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона» 1
22.09.2021 Общество «Знание» открыло первый в России образовательно–просветительский хаб на основе решений Cisco 1
01.12.2020 Россияне создали ПО для серьезной экономии электричества 2
19.02.2013 Вячеслав Волков назначен коммерческим директором ТК «Миран» 1
27.12.2011 Алексей Сальва назначен руководителем блока «Доступ» в «ТТК-Центр» 1
09.06.2010 Малая энергетика позволит снизить энергозатраты на 40% 1

Публикаций - 11, упоминаний - 18

ЯГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 167 2
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
Colizeum - Колизеум - F5 Центр Киберспорта 12 1
3Logic Group - Xellon - Кселлон 5 1
Unitree Robotics 29 1
3Logic Group - Берегит - АТПЦ - Ай Ти Проект Центр 5 1
3Logic Group - Robort by 3Logic Group 11 1
ЭЛСИ ГК 12 1
Cisco Systems 5385 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3488 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 1
Softline - Софтлайн 3827 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 205 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2157 1
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1018 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1119 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 357 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
InFortis 2 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 138 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 178 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4077 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1453 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2099 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3475 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Знание - Российское общество 10 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24244 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27145 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26572 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55118 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4779 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23290 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14925 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7646 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13214 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3232 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6748 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34109 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2154 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 578 1
ВИЭ - Ветроэнергетика - Wind Energy - ветротурбины - ветроустановки - ветростанции - ветрогенерация - 15 июня Всемирный день ветра 151 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18543 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5949 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6539 1
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 931 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22869 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8003 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18387 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1387 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15581 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10556 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1832 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3901 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 1
Aladdin R.D. - Liveoffice 15 1
3Logic - Raskat ПК 39 1
3Logic - FragMachine 11 1
3Logic Group - Xellon - gitee 9 1
3Logic Group - Citic RXR - пожарный робот 4 1
Правительство Москвы - Мос.Хаб - МосХаб.Сколково 6 1
3Logic - Crusader Squire - 1U-сервер 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1054 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1347 1
Intel x86 - архитектура процессора 2189 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1665 1
Nvidia Tesla GPU 212 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 283 1
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3745 1
ALMI AlterOS 118 1
ЯрГУ Михалыч 3 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Аник лаб - Exon - Экзон ПИР 37 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 270 1
Сальва Алексей 7 1
Сорокин Александр 10 1
Волянский Денис 6 1
Шустер Дмитрий 4 1
Волков Вячеслав 12 1
Алексеев Евгений 19 1
Каплий Сергей 8 1
Степанова Елена 5 1
Марьясин Олег 1 1
Гришина Анна 2 1
Наумов Денис 1 1
Головских Андрей 1 1
Черногоров Фёдор 1 1
Орловский Виктор 409 1
Лукашов Андрей 2 1
Духанина Любовь 4 1
Колов Денис 9 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 991 8
Россия - РФ - Российская федерация 169141 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 849 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48246 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5530 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1237 1
Германия - Федеративная Республика 13317 1
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Россия - ЦФО - Курская область 788 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 665 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 567 1
Россия - ЦФО - Брянская область 407 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 136 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34447 7
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6907 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16424 1
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РИА Новости 1046 1
Российская газета 301 1
РГАТУ имени П.А. Соловьева - Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева 7 1
Аметист Групп - Метабилдум - Цифровая строительная академия 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1266 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1553 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 354 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 23 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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