Стартовала продажа игровых компьютеров Raskat на новейшей видеокарте GeForce RTX 4070 Ti

Компания 3Logic Group представляет ПК Raskat Strike с новинкой — видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Компьютер идеален для современных игр в формате 4K и подходит для киберспортсменов.

Игровой ПК содержит современные комплектующие: процессор Intel Core i5-13600KF и материнскую плату на базе чипсета Intel Z690, оперативную память RAM DDR5 объемом 32 ГБ, SSD-накопитель NVMe 1 ТБ и жесткий диск HDD 2 ТБ. Основу геймерской модели Raskat составляет видеокарта GeForce RTX 4070 Ti с объемом памяти в 12 ГБ, 192-битной шиной и графическим чипом AD104 с топологией 4 нм. Видеоускоритель поддерживает DirectX 12 Ultimate для воспроизведения самых реалистичных эффектов визуализации в новейших играх. В розничной продаже видеокарта появилась в конце декабря 2022 г. Таким образом, новый игровой ПК Raskat — одно из первых готовых решений в России с ее использованием.

Тихая система охлаждения дополняет комфортное использование компьютера. На компьютере нет ОС — пользователь может самостоятельно установить желаемую операционную систему.

Raskat Strike

«Геймеры и киберспортсмены ценят в ПК продуманный, запоминающийся дизайн и высокую производительность. Превосходный уровень графики и мощность нашей новинки дают возможность погрузиться в игру и получить от нее яркие впечатления. Эта модель на ближайшие три года устроит самого взыскательного геймера и киберспортсмена», — сказал Дмитрий Родионов, директор направления собственных торговых марок 3Logic Group.

На системные блоки Raskat действует от трех лет гарантии. Сервисное обслуживание ПК производится в более чем 250 сервисных центрах по всей России.

Владимир Андреев, «ДоксВижн»: В 2023 безбумажный кадровый оборот будет в числе самых востребованных направлений автоматизации Цифровизация

***

3Logic Group — ИТ-компания полного цикла. Дистрибутор компьютерной техники и комплектующих в России и СНГ. Портфель компании представлен 270 производителями. Компания является эксклюзивным дистрибьютором бионических роботов в России и разрабатывает ПО для их навигации. Также 3Logic Group выпускает более 300 тыс. единиц техники в год под собственными торговыми марками: Raskat (офисные и домашние ПК), Crusader (серверы), Fragmachine (игровые ПК для киберклубов).