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«Ред ОС» на компьютерах Raskat

Разработчик программного обеспечения «Ред софт» и компания 3Logic Group завершили комплексное тестирование и подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» с персональными компьютерами и графическими станциями Raskat.

Технологическое сотрудничество компаний позволит предлагать качественный совместный продукт заказчикам, нуждающимся в ИТ-решении с высокой степенью защиты информации.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3751).

Raskat – это компьютерная техника для решения рабочих и обучающих задач: от моделей в базовом исполнении до высокопроизводительного класса. Быстрая загрузка операционной системы и приложений обеспечивается за счет использования SSD накопителя в большинстве комплектаций.

Продукция под брендом Raskat выпускается в России на собственном производстве компании 3Logic Group. Производство сертифицировано по стандарту менеджмента качества ISO 9001-2015, а весь ассортимент выпускаемых устройств имеет сертификаты соответствия техническому регламенту стран Таможенного Союза.

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