В 2022 г. потребители выбирали более мощные и дорогие ПК для базовых задач

3Logic Group представляет исследование изменения потребительских предпочтений в 2022 г. на примере ПК Raskat. По итогам анализа продаж компьютеров разной конфигурации отчетливо видно, как потребители выбирали более производительные модели на процессорах Intel Core i5 и AMD Ryzen — его продажи составили почти треть против 13% в 2021 г. И, наоборот, спрос на менее производительные и более доступные по стоимости ПК значительно упал. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Потребительские предпочтения ПК для базовых задач — работы и обучения в 2022 г. изменились по сравнению с 2021 г. Это следует из исследования продаж ПК Raskat — собственной торговой марки 3Logic Group.

По данным аналитики в 2022 г. покупатели чаще приобретали более мощную конфигурацию ПК — Standart 500 на процессорах Intel Core i5 и AMD Ryzen. Доля таких компьютеров в 2022 г. составила 28%, тогда как годом ранее занимала всего 13%. И, напротив, доступные по цене и менее мощные ПК покупатели выбирали в три раза реже. Доля ПК серии Standart 200 на процессорах Intel Pentium и AMD Athlon упала с 13% в 2021 г. до 4% в 2022 г. Интерес к серии Standart 300 от года к году вырос незначительно – на 3%.

При этом цена ПК при выборе той или иной модели не являлась решающей. В 2022 г. средняя стоимость ПК серии Standart 500 составила около 41 тыс. руб, тогда как в линейке Standart 200 она всего 27 тыс. руб.

«Изменение предпочтений покупателей в 2022 г. и выбор более производительных и более дорогих моделей ПК показывает, как меняется требование к домашнему компьютеру. Растет требовательность софта к железу и потребители закладывают это при покупке. Кроме того, 2022 г. стал очередным периодом турбулентности. Очевидно, что люди приобретали более надежную технику, чтобы не думать о ее модернизации в ближайшее время. Например, ПК серии Standart 500 отлично прослужит без апгрейда пять лет», — отметил Дмитрий Родионов, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.

В течение 2022 г. наблюдались колебания спроса на ПК. Бум покупок пришелся на сентябрь 2022 г., когда ПК приобретались для обучения. В то же время в марте и апреле 2022 г. продажи снизились и даже оказались меньше аналогичного периода в 2021 г. На падение спроса повлияло ослабление рубля. Рост цена на компьютеры на тот момент составил от 15% до 40%.

В начале 2023 г. продажи ПК Raskat показали рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — 55%.

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3Logic Group — ИТ-компания полного цикла. 3Logic Group – дистрибутор компьютерной техники и комплектующих. Портфель компании по этому направлению представлен 270 производителями. 3Logic Group является эксклюзивным дистрибьютором бионических роботов в России и разрабатывает ПО для их навигации. Также компания выпускает более 300 тыс. единиц техники в год под собственными торговыми марками: Raskat (офисные и домашние ПК), Crusader (серверы), Fragmachine (игровые ПК для киберклубов).