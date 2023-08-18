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X-Com масштабировала информационную систему «Ленгипронефтехима»

ГК X-Com завершила проект развития информационной системы компании «Ленгипронефтехим» –российского института по проектированию нефтеперерабатывающих, нефтехимических установок, промышленных комплексов и заводов. В результате создана надежная технологическая база развития предприятия.

Для реализации стратегических инициатив заказчику потребовалось масштабировать парк серверов корпоративной ИТ-инфраструктуры и оснастить компьютерами новые рабочие места инженеров-проектировщиков.

Подрядчик определялся на основании открытого конкурса, участниками которого стали российские интеграторы, производители и поставщики серверов и компьютерного оборудования. Наряду с ценовым предложением, конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов в развитии информационных систем научно-исследовательских и проектных предприятий нефтегазовой отрасли. Победителем был признан системный интегратор X-Com.

Проектная команда X-Com провела обследование действующей ИТ-инфраструктуры «Ленгипронефтехима», включая программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства. Также были проанализированы требования применяемых в рабочих процессах инструментов трехмерного проектирования (САПР) к рабочим станциям. На основании полученных данных были сформулированы требования к составу оборудования и составлены его технические спецификации.

Заказчику было предложено использовать в проекте серверы собственного производства X-Com на базе процессоров Intel Xeon последнего поколения, характеризующиеся наилучшим соотношением цена/производительность. Для оснащения новых рабочих мест инженеров-проектировщиков были выбраны моноблоки российского бренда Raskat (собственная торговая марка 3Logic Group) как наиболее полно отвечающие требованиям специалистов данного профиля и применяемого ими программного обеспечения.

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Все оборудование интегрировано в ИТ-инфраструктуру института, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование.

В рамках сервисного пакета X-Com обеспечивает обслуживание и техническую поддержку созданного решения.

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