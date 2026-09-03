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3Logic Group поставила вычислительную технику Raskat для научного центра «СКИФ» в Новосибирской области

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, при участии официального партнера, ООО «ГК «Компьютеры и Сети», завершила поставку вычислительной техники Raskat для оснащения рабочих мест Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). В исследовательский контур наукограда Кольцово передано более 200 систем, прошедших предпродажную подготовку и оптимизацию для работы с операционной системой «Альт Линукс» и пакетом «МойОфис». Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

ЦКП «СКИФ» — это комплекс класса «мегасайенс», который был официально открыт в августе 2026 г. Объект включает в себя 34 здания и сооружения общей площадью около 90 тыс. кв. метров. В основе комплекса — источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Научные установки такого уровня генерируют огромные объемы данных, которые требуют высокой вычислительной плотности и надежной аппаратной поддержки на всех этапах — от первичного сбора информации до сложного моделирования.

В состав поставки вошли универсальные рабочие станций Raskat Standart 500 (Intel Core i5-12500, 32 ГБ оперативной памяти) для обеспечения повседневных административных задач и 75 высокопроизводительных станций Raskat Strike 720 (Intel Core i7-12700KF, 128 ГБ оперативной памяти, графика NVIDIA 4070), предназначенных для ресурсоемких расчетных операций и визуализации.

«Создание инфраструктуры для проекта уровня "мегасайенс", такого как СКИФ — это вопрос надежности данных, с которыми работают ученые. Мы сбалансировали парк систем так, чтобы административные задачи решались на оптимизированных машинах Raskat Standart, а анализ больших массивов данных в Raskat Strike 720 проходил эффективно. Для нас важно обеспечить стабильную работу оборудования на объекте такой сложности», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Проект потребовал интеграции техники в существующую высокотехнологичную среду центра.

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«Для инфраструктуры научного центра такого уровня особенно важны надежность вычислительной техники, ее производительность и совместимость с используемым программным обеспечением. В рамках проекта нашей задачей было подобрать и подготовить решения с учетом различных сценариев работы специалистов СКИФ — от повседневных офисных задач до ресурсоемких вычислений и работе с научными данных. Совместно с 3Logic Group мы сформировали конфигурации, соответствующие требованиям заказчика, и обеспечили готовность оборудования к работе в создаваемой ИТ-среде центра. Для ГК «Компьютеры и Сети» участие в таком проекте — это возможность применить наш опыт реализации комплексных ИТ-проектов на одном из наиболее технологически сложных научных объектов страны», — отметил Григорий Гасенко, директор ГК «Компьютеры и Сети».

Внедрение данных решений направлено на минимизацию технических барьеров при работе с потоками данных от оборудования синхротрона.

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