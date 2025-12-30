3Logic Group осуществила поставку рабочих станций Raskat Station 730 для АО «Силовые машины»

Компании 3Logic Group и ООО «Алгма» успешно завершили поставку рабочих станций Raskat Station 730 для АО «Силовые машины». Оборудование предназначено для инженерных подразделений и отвечает высоким требованиям по производительности и надежности. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Рабочие станции Raskat собираются в России, что позволяет гибко настраивать конфигурации под задачи предприятия — от CAD-моделирования до сложных инженерных расчетов. Локальная сборка обеспечивает контроль качества, сокращает сроки поставки и упрощает сервисное обслуживание.

Поставка стала важным этапом обновления ИТ-инфраструктуры АО «Силовые машины» и отражает фокус компании на работу с российскими технологическими партнерами и устойчивое развитие собственной цифровой среды.

Оборудование уже получило положительные отзывы инженеров, а сервисная поддержка 3Logic Group и ООО «Алгма» обеспечивает стабильную работу и минимальные простои в производственном цикле.

«Мы рады, что рабочие станции Raskat Station 730 получили положительную оценку со стороны инженеров-конструкторов АО «Силовые машины». Индивидуально подобранная конфигурация с профессиональной видеокартой и мощным процессором показала свою эффективность при выполнении задач в высокотехнологичных отраслях, таких как энергомашиностроение», — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

«Рабочие станции Raskat Station 730 показали стабильную работу при обработке крупных 3D-проектов и расчетных моделей. Конфигурация, предложенная 3Logic Group, полностью закрывает наши потребности по инженерным задачам», — сказал Алексей Мельников, начальник отдела поддержки пользователей дирекции по информационным технологиям АО «Силовые машины».

«В рамках проекта мы обеспечили поставку и техническую подготовку рабочих станций Raskat Station 730 для инженерных подразделений АО "Силовые машины". Наша задача заключалась в координации процесса и контроле качества оборудования, чтобы оно полностью соответствовало требованиям по производительности и надежности», — сказал Сергей Левагин, генеральный директор компании «Алгма».