3Logic Group запускает линейку телевизоров под брендом Raskat

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о расширении ассортимента собственной торговой марки Raskat за счет нового направления — телевизоров. В линейку вошли две модели: Raskat 24H1000B с диагональю 23,6 дюйма и Raskat 32H1000B с экраном 31,5 дюйма. Устройства ориентированы как на массовый рынок, так и на корпоративный сегмент, включая гостиничный бизнес, медицинские учреждения и другие сферы, где востребованы функциональные и простые в эксплуатации решения.

Телевизоры построены на матрицах класса А с углами обзора до 178 градусов. Обе модели выполнены в концепции No Smart, предполагающей отказ от встроенных смарт-функций в пользу упрощенного интерфейса и базового набора возможностей. Устройства поддерживают подключение внешних источников сигнала через интерфейсы HDMI ARC, USB, AV и CI-порт. Младшая модель также оснащена разъемом VGA, что позволяет использовать телевизор в качестве монитора.

Raskat 24H1000B представляет собой компактный HD-телевизор для небольших помещений с поддержкой крепления VESA 100×100. Модель Raskat 32H1000B отличается контрастностью 6500:1 и яркостью 250 Кд/м² (+-10%). Обе модели выполнены в классическом черном корпусе с тонкими рамками.

В дальнейшем линейка телевизоров Raskat будет расширяться за счет моделей с большими диагоналями и дополнительными функциями. Версии Smart будут представлены на операционных системах Salut (SBER), YaOS и Family. На устройства распространяется официальная гарантия сроком один год.

«Выход в сегмент телевизоров стал логичным этапом развития бренда Raskat. Мы видим спрос на устройства с базовым функционалом, которые подходят как для домашнего использования, так и для оснащения коммерческих объектов. При разработке линейки основное внимание уделялось надежности, удобству эксплуатации и качеству компонентов», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.