Разделы

Техника
|

3Logic Group запускает линейку телевизоров под брендом Raskat

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, объявила о расширении ассортимента собственной торговой марки Raskat за счет нового направления — телевизоров. В линейку вошли две модели: Raskat 24H1000B с диагональю 23,6 дюйма и Raskat 32H1000B с экраном 31,5 дюйма. Устройства ориентированы как на массовый рынок, так и на корпоративный сегмент, включая гостиничный бизнес, медицинские учреждения и другие сферы, где востребованы функциональные и простые в эксплуатации решения.

Телевизоры построены на матрицах класса А с углами обзора до 178 градусов. Обе модели выполнены в концепции No Smart, предполагающей отказ от встроенных смарт-функций в пользу упрощенного интерфейса и базового набора возможностей. Устройства поддерживают подключение внешних источников сигнала через интерфейсы HDMI ARC, USB, AV и CI-порт. Младшая модель также оснащена разъемом VGA, что позволяет использовать телевизор в качестве монитора.

Raskat 24H1000B представляет собой компактный HD-телевизор для небольших помещений с поддержкой крепления VESA 100×100. Модель Raskat 32H1000B отличается контрастностью 6500:1 и яркостью 250 Кд/м² (+-10%). Обе модели выполнены в классическом черном корпусе с тонкими рамками.

В дальнейшем линейка телевизоров Raskat будет расширяться за счет моделей с большими диагоналями и дополнительными функциями. Версии Smart будут представлены на операционных системах Salut (SBER), YaOS и Family. На устройства распространяется официальная гарантия сроком один год.

raskat-tv.jpg

«Выход в сегмент телевизоров стал логичным этапом развития бренда Raskat. Мы видим спрос на устройства с базовым функционалом, которые подходят как для домашнего использования, так и для оснащения коммерческих объектов. При разработке линейки основное внимание уделялось надежности, удобству эксплуатации и качеству компонентов», — отметил Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Выпущен первый «убийца» сверхдешевого MacBook Neo. Он стоит еще меньше, за ним стоит компания, которая мухлюет с процессорами

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

«Ростелеком» внезапно объединил свои производство радиоэлектроники и разработку ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290