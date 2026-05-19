В России появился новый бренд суверенных телевизоров без встроенной рекламы и онлайн-кинотеатров

3Logic Group запускает линейку телевизоров под своим брендом Raskat. На первых порах в нее вошли модели на 23,6 и 31,5 дюйма, притом обе лишены смарт-функций. Это самые обычные ТВ, и к ним придется покупать ТВ-приставку, если нужно получить все современные возможности. Смарт-ТВ выйдут позже, как и устройства с большей диагональю.

Классические телевизоры

Компания 3Logic Group сообщила CNews о выходе на российский рынок телевизоров. Она выпустила две модели ТВ под брендом Raskat, и обе отличаются от большинства доступных в рознице телевизоров тем, что смарт-функций у них нет. Редакция CNews поинтересовалась у 3Logic Group о стране производства ТВ и ожидает ответа.

Новинки носят название Raskat 24H1000B и Raskat 32H1000B, и это самые обычные телевизоры. Чтобы пользоваться на них всеми современными возможностями потребления визуального контента, потребуется купить к ним ТВ-приставку.

Помимо этого, новинки характеризуются не самыми популярными в России диагоналями – 23,6 дюйма у Raskat 24H1000B и 31,5 дюйма у Raskat 32H1000B. Представители 3Logic Group аргументировали выбор размера экранов и отсутствие смарт-функций тем, что ориентировались на «корпоративный сегмент, включая гостиничный бизнес, медицинские учреждения и другие сферы, где востребованы функциональные и простые в эксплуатации решения».

В то же время в компании подчеркнули, что также они ориентировались и на массовый рынок. К моменту выхода материала телевизоры в продажу не поступили, а их цена не раскрывалась. Редакция CNews нашла на сайте Raskat страницу, согласно которой телевизоры будут продаваться в «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинке», а также на маркетплейсах «Яндекс Маркет», Ozon, Wildberries и других.

На что способны новинки

С точки зрения технических характеристик новые телевизоры Raskat отличаются друг от друга вовсе не только размерами своих экранов. Для примера, младшая модель Raskat 24H1000B имеет контрастность 3000:1, яркость 180 нит, время отклика матрицы 9,5 мс и мощность звука 3 Вт, тогда как старшая Raskat 32H1000B – 6500:1, 250 нит, 11,5 мс и 7 Вт соответственно.

Обе модели не поддерживают современное разрешение 4К (3840x2160 пикселей), равно как и более старое Full HD (1920х1080). Картинка на них выводится в разрешении не выше HD или 1366х768 пикселей.

Ожидается появление новинок в рознице

Производитель заявляет, что телевизоры построены на матрицах класса А с углами обзора до 178 градусов, и что они оба поддерживают подключение внешних источников сигнала через интерфейсы HDMI ARC, USB, AV и CI-порт. В младшей модели также есть VGA-вход, что позволяет подключать его к старым системным блокам и ноутбукам, у которых нет HDMI-выхода.

Список интерфейсов у 31,5-дюймового ТВ включает: три HDMI ARC v1.4, два USB 2.0, один вход под антенну, один AV-вход, CI-порт, коаксиальный выход и AUX. В младшем есть: VGA, AV, HDMI ARC v1.4, USB 2.0, антенный вход, CI-порт, коаксиальный выход и AUX. Каждый разъем здесь представлен в единственном экземпляре.

Догнать конкурентов

Как сообщили CNews представители 3Logic Group, в дальнейшем в линейке телевизоров Raskat появятся и модели с большей диагональю экрана, и даже смарт-ТВ, однако сроки их релиза они не уточнили. Редакция CNews обратилась к разработчикам с вопросом об этом и ожидает ответа.

Умные ТВ получат как минимум две операционные системы, популярные в России. Это YaOS от «Яндекса» с «Алисой» внутри, а также «Салют ТВ». За последней стоит Сбербанк.

И Сбербанк, и «Яндекс», располагая собственными линейками смарт-ТВ, поощряют установку своих прошивок на телевизоры сторонних производителей.